Cụ ông 92 tuổi bị nhồi máu cơ tim được cứu sống

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, được bác sĩ ở Cần Thơ kịp thời đặt stent động mạch vành.

Cụ ông Nguyễn Văn Tấn được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Phong.

Ông Nguyễn Văn Tấn 92 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, đang ngủ thì đau vùng ngực trái, cảm giác bóp nghẹt kéo dài hơn 10 phút. Gia đình đưa ông vào một bệnh viện ở địa phương, được bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp, đặt stent khẩn cấp cho bệnh nhân. Thời gian từ lúc vào phòng can thiệp đến lúc đặt stent vào động mạch vành chỉ khoảng 30 phút. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhồi máu cơ tim là một cấp cứu nội khoa, nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thờido các biến chứng như suy tim cấp, rối loạn nhịp tim, choáng tim..., đặc biệt với người cao tuổi.

"Nếu có triệu chứng đau ngực, khó chịu vùng ngực, nên đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời", bác sĩ Phong khuyến cáo.

