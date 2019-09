Cụ bà bị hoại tử 3 mét ruột

Quảng NinhBệnh nhân 79 tuổi bị tắc động mạch mạc treo gây hoại tử gần toàn bộ ruột, bác sĩ phải cắt bỏ để cứu sống bà trong gang tấc.

Bà bị đau bụng quanh rốn 2 ngày, bụng trướng, bác sĩ bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán tắc ruột và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tuần trước. Bệnh nhân tiền sử rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị không thường xuyên.

Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị tắc mạch mạc treo do cục máu đông di chuyển từ tim gây hoại tử ruột. Kết quả chụp cắt lớp phát hiện cụ bị tắc gốc động mạch mạc treo tràng trên do huyết khối.

Các bác sĩ hội chẩn liên khoa và quyết định phẫu thuật ngay để kịp thời cứu người bệnh, nếu để lâu nguy cơ tử vong vì đã hoại tử ruột. Khi mở bụng, bác sĩ thấy toàn bộ ruột non và đại tràng phải bệnh nhân đã tím lại do thiếu máu. Một đoạn dài ruột non và ruột già hoại tử hoàn toàn. Phẫu thuật viên đã cắt bỏ khoảng 3 mét ruột non và ruột già bị hoại tử, mở động mạch mạch treo tràng trên lấy huyết khối. Rất may, đoạn đầu ruột non đã hồng ấm trở lại và được nối với phần đại tràng còn lại.

Hiện, các chỉ số sức khỏe đã ổn định, bệnh nhân tập đi lại và ăn theo chế độ của bác sĩ dinh dưỡng.

Bệnh nhân đang được chăm sóc sau mổ. Ảnh: Hà Trang.

Bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đánh giá đây là trường hợp tắc mạch hoại tử ruột hy hữu được cứu sống thành công. Nhiều bệnh nhân bị tắc mạch mạc treo do huyết khối, sau khi mổ đã tử vong hoặc không thể phục hồi.

Bệnh nhân này, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ chỉ cắt những đoạn ruột đã hoại tử hoàn toàn, dùng dụng cụ lấy huyết khối làm thông mạch để cứu những đoạn ruột thiếu máu chưa hoại tử. "Chúng tôi không đưa hai đầu ruột ra ngoài thành bụng mà thực hiện nối ruột ngay vì nguy cơ mất nước và điện giải do ruột ngắn, bệnh nhân vẫn có thể sống, tiêu hóa và hấp thu được nhờ phần ruột còn lại", bác sĩ Hùng nói.

Bệnh nhân được theo dõi sát sau mổ, dùng thuốc chống huyết khối ngăn ngừa tạo cục máu đông.

Tắc động mạch mạc treo là một biến chứng của bệnh tim mạch, khó chẩn đoán sớm, dễ bị bỏ qua, tỷ lệ tử vong cao với triệu chứng không điển hình. Đây là tình trạng tắc nghẽn động mạch nuôi ruột khiến máu không đến được ruột non và ruột già, gây hoại tử. Việc chẩn đoán phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa cũng như các phương tiện cận lâm sàng hiện đại.

Có nhiều nguyên nhân gây tắc mạch mạc treo như xơ vữa động mạch, cục huyết khối đến từ tim, viêm mạch máu... làm cho cục máu đông kẹt lại ở những động mạch nuôi ruột. Bệnh thường khởi phát với tình trạng đau bụng không điển hình, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa khiến bệnh nhân chủ quan.

Không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ hoại tử toàn bộ ruột non và một phần đại tràng gây nhiễm trùng, nhiễm độc, suy đa tạng phủ, tỷ lệ tử vong 70-90%. Bệnh nhân sống sót sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do phải cắt bỏ hầu hết ruột.

Lê Nga