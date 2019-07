Cơ hội tư vấn miễn phí với dịch vụ City Plus cùng các bác sĩ giỏi

Khi đăng ký thông tin bệnh án qua dịch vụ City Plus, người bệnh được hội đồng y khoa bệnh viện tư vấn miễn phí để có kết quả điều trị phù hợp.

Hội chẩn lại kết quả bệnh án giúp người bệnh yên tâm trước những quyết định phẫu thuật lớn, một trong những nỗ lực cải cách trong công tác chăm sóc sức khỏe. Người bệnh thường lo lắng khi tiếp nhận kết quả chẩn đoán bệnh. Quyết định phương pháp điều trị đôi khi rất khó hoặc phức tạp, đòi hỏi tìm hiểu thêm, nhất là khi có hơn một phương thức điều trị bệnh mới được đề cập. Trên thực tế, tại các nước phát triển như Mỹ, chẩn đoán y khoa khác nhau rất phổ biến.

Tham khảo thêm ý kiến tư vấn y khoa thứ hai giúp người bệnh hiểu kỹ hơn về tình trạng bệnh, xem xét về độ chính xác của chẩn đoán ban đầu, yên tâm hơn để điều trị. Khi có nhiều phương pháp điều trị cùng lúc, tham khảo ý kiến chuyên môn từ bác sĩ khác có thể giúp bệnh nhân tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp.

Người bệnh được tư vấn miễn phí tại Bệnh viện Quốc tế City.

Dịch vụ City Plus cung cấp giải pháp chẩn đoán giúp người bệnh có thể tiết kiệm chi phí, cảm thấy yên tâm. Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sẽ được hội đồng cố vấn y khoa City Plus đánh giá chi tiết. Thông qua việc thu thập các dữ kiện lâm sàng, cận lâm sàng và nghiên cứu bệnh sử, hội đồng y khoa City Plus với nhiều bác sĩ giỏi trong và ngoài nước cùng hội chẩn để cho kết quả chẩn đoán. Bác sĩ sẽ đưa ra cho bệnh nhân lời khuyên và tư vấn hướng điều trị phù hợp.

Quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong chuyên khoa Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa, Ngoại thần kinh - Cột sống, Can thiệp mạch máu, Ung bướu, Chăm sóc giảm nhẹ, Hồi sức tích cực..., bệnh nhân khi đến với dịch vụ City Plus của Bệnh viện Quốc tế City sẽ được tư vấn, chẩn đoán bệnh với chất lượng cao và chi phí hợp lý.

Thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân, Phó giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế City cho biết, đơn vị mong muốn người bệnh dù không có kiến thức chuyên môn về y khoa vẫn được trao đổi với bác sĩ. Họ có quyền được nhận kết quả chẩn đoán chính xác về tình hình sức khỏe của bản thân. Bệnh nhân có cơ hội hỏi lại bác sĩ, tư vấn cặn kẽ và nhận được kết quả chẩn đoán chính xác. Tại sao khi chọn mua nhà, mua xe hơi hay mua các thiết bị công nghệ số, người dùng chọn lựa nhiều lần, cân đo đong đếm mới đi đến quyết định. Với sức khỏe, sinh mạng của chính họ, họ không cho bản thân cơ hội được đòi hỏi thêm kết quả chẩn đoán, phác đồ điều trị phù hợp và tham vấn thêm ý kiến y khoa độc lập khác.

Thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân, Phó giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế City, người khởi xướng dịch vụ City Plus tư vấn cho bệnh nhân.

City Plus cung cấp cho bệnh nhân giải pháp tối ưu khi khám chữa bệnh. Bệnh viện quy tụ nhiều bác sĩ giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước như Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tấn Cường; Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Quang Bính; Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi; Giáo sư Đặng Vạn Phước, Giáo sư Nguyễn Cao Cương. Bác sĩ John Lucas; Bác sĩ Ramsey Hatsan; Bác sĩ Johnny Delashaw đến từ Cleveland Clinic, Mỹ...

Khi nhận hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, hội đồng y khoa của City Plus sẽ hội chẩn liên chuyên khoa, đánh giá bệnh sử ở nhiều góc độ khác nhau có thể mang lại kết quả chẩn đoán bệnh chính xác, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho người bệnh.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Cao Cương, nguyên Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) tư vấn ý kiến y khoa cho bệnh nhân trong chương trình City Plus.

Sau 8 tuần thử nghiệm từ tháng 4/2019, City Plus đã tiếp nhận, tư vấn và điều trị thành công cho hàng chục bệnh nhân, trong đó, có một số bệnh nhân người nước ngoài như Campuchia, Australia. Ngày 19/6, chương trình chính thức hoạt động và hoàn toàn miễn phí cho người dân.

Với những trường hợp bệnh năng, phức tạp, một bác sĩ có thể gặp khó khăn. Nếu người bệnh có hội đồng y khoa quy tụ những bác sĩ đầu ngành của nhiều chuyên khoa khác nhau hội chẩn và tư vấn thì kết quả chẩn đoán và phương pháp điều trị có thể chính xác hơn.

Quy trình tư vấn bệnh miễn phí với City Plus

- Bước 1: Gửi thông tin hồ sơ bệnh án ban đầu qua một trong những cách sau:

+ Hotline: 0987.853.793

+ Gmail: CityPlus@cih.com.vn

+ Zalo: 0987.853.793

+ Fanpage: facebook.com/CityPlusHoiChanLaiKetQuaBenhAn

- Bước 2: Đơn vị phụ trách tiếp nhận và chuyển đến hội đồng y khoa City Plus.

- Bước 3: Các bác sĩ trong hội đồng y khoa xem hồ sơ, hội chẩn và đưa ra kết quả chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp.

- Bước 4: Kết quả trả về người bệnh.

- Bước 5: Đại diện hội đồng City Plus sẽ trao đổi với bác sĩ chẩn đoán ban đầu của bệnh nhân (nếu có) để chắc rằng kết quả chẩn đoán của City Plus thuyết phục.

Kim Uyên