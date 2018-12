Cô gái trẻ tử vong sau khi truyền dịch

Bác sĩ Đinh Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú cho biết bệnh nhân Trần Thị Tố Uyên nhập viện chiều 12/6 trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ hồi sức tích cực cho bệnh nhân nhưng không cải thiện được tình hình.

Phòng khám nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hải Hiếu.

Ông Vũ Minh Chiêu, Trưởng Phòng Y tế quận Tân Phú cho biết kết quả phẫu thuật thi thể chiều 12/6 cho thấy bệnh nhân tử vong do phù phổi cấp, não phù nề. Lượng dịch truyền vào cơ thể bệnh nhân mới chỉ 50-70 cc. Với lượng dịch đã truyền này, các chuyên gia cho rằng khó có thể kết luận nguyên nhân tử vong là do truyền dịch. Để xác định chính xác nguyên nhân tử vong do truyền dịch hay các bệnh lý khác thì phải đợi kết quả giải phẫu bệnh lý trong 1-2 ngày tới.

Tố Uyên được bố đưa vào Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ hôm 12/6 để khám do sốt đã 3-4 ngày. Với tình trạng tụt huyết áp, bệnh nhân được chỉ định truyền dịch. Tuy nhiên mới chỉ truyền 50-70 cc thì tình trạng bệnh nhân trở nặng nên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quận Tân Phú.

Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ có giấy phép hoạt động và điều trị cho bệnh nhân Uyên là một tiến sĩ. Công an quận Tân Phú đang điều tra, lấy lời khai của những người có liên quan và giám định pháp y để tìm nguyên nhân tử vong.

Lê Phương - Hải Hiếu