Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật, can thiệp phức tạp nhất thế giới như TAVI, mổ tim hở, mổ tim hở không đau bằng phối hợp kỹ thuật ESP, hiệu quả với các ca bệnh nặng, cao tuổi.

Thành quả là động lực giúp Vinmec Central Park phấn đấu trở thành Trung tâm can thiệp tim mạch xuất sắc (The best cath lab) theo tiêu chuẩn của Hội Tim mạch can thiệp Mỹ (SCAI) với hệ thống quy trình quản lý toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế bệnh nhân tim mạch từ sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán, đánh giá, điều trị, dự phòng, theo dõi.

Hiện nay, Chương trình Điều trị tim mạch trọn gói tại Vinmec Central Park áp dụng với 4 kỹ thuật:

- Thay van động mạch chủ qua da (TAVI) điều trị hẹp van động mạch chủ

- Đặt stent can thiệp mạch vành điều trị bệnh động mạch vành

- Phẫu thuật tim hở bắc cầu chủ vành để điều trị bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ do hẹp các mạch vành chính, các nhánh vượt quá chỉ định can thiệp mạch vành đặt stent.

- Phẫu thuật tim hở để điều trị bệnh lý thông liên thất (một dạng tim bẩm sinh thường gặp, chiếm 20% dị tật tim bẩm sinh ở trẻ em) ở những bệnh nhân không có chỉ định đóng bằng can thiệp tim mạch.