Chương trình đào tạo kiến thức chữa tiểu đường cho bác sĩ

Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới phải gánh chịu áp lực từ sự gia tăng số người mắc bệnh đái tháo đường. Mong muốn nâng cao kiến thức về bệnh, chương trình Diabetes Your Type của Sanofi mang đến thuốc điều trị, sự kiện giáo dục, giải pháp chăm sóc toàn diện, giúp gười dân tiếp cận với y học tiên tiến. Vừa qua, Sanofi Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng VADE (Hội Nội tiết & Đái tháo đường) và 6 trung tâm đào tạo là các bệnh viện đầu ngành trên khắp Việt Nam thực hiện dự án đào tạo chuyên sâu quốc tế về đái tháo đường iSTEP-D Plus. Chương trình đào tạo nâng cao iSTEP -D plus tại bệnh viện Chợ Rẫy mở đầu cho chương trình trong giai đoạn 2019-2020, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho bác sĩ nội tiết, nội tổng quát cập nhật kiến thức y khoa, trao đổi kinh nghiệm. Hơn 25 bác sĩ nội tiết công tác ở các bệnh viện tại TP HCM và khu vực phía Nam tham gia chương trình, có những trao đổi chuyên sâu trong lĩnh vực chẩn đoán điều trị đái tháo đường cùng chuyên gia đầu ngành.