Chiếc răng cá mập 25 năm cắm trong chân người đàn ông

Jeff Weakley, 46 tuổi, Mỹ, bị cá mập cắn vào chân khi lướt sóng vào năm 1994, đến ngày 6/7 vết thương cũ phồng rộp, đau đớn.

Ban đầu anh nghĩ đau do chạy bộ nhiều, tuy nhiên vết thương ngày càng sưng to hơn. Khi xử lý vết thương, Jeff Weakley bất ngờ thấy một chiếc răng bật ra. Anh đã gửi chiếc răng này đến chương trình Nghiên cứu cá mập tại Florida Museum of Natural History. Các nhà nghiên cứu phân tích ADN chiếc răng, xác định đây là răng của một con cá mập vây đen.

Chiếc răng cá mập được lấy ra từ chân người đàn ông sau 25 năm.

Jeff nhớ lại năm 1994 trong một lần lướt sóng anh đã bị một con cá mập tấn công vào chân, không nghĩ sau nhiều năm vết thương còn tồn tại đến bây giờ. Anh quyết định tặng chiếc răng cho chương trình nghiên cứu cá mập thay vì giữ lại làm kỷ niệm.

Đăng Như (Theo Foxnews)