Chiếc lồng sắt nuôi dưỡng trẻ con treo ngoài cửa sổ

MỹĐầu thế kỷ 20, nhiều bà mẹ cho con chơi, ngủ trưa trong những chiếc lồng sắt lơ lửng ngoài trời để tắm nắng, tiếp xúc với khí trời.

Không khí trong lành từ lâu được biết đến là rất tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt với trẻ em. Bác sĩ Luther Emmett Holt, Giám đốc Bệnh viện Hampshire Babies tại New York, được mệnh danh "cha đẻ của ngành nhi khoa", sớm đề xướng việc cho trẻ em tiếp xúc với khí trời.

Theo bác sĩ Luther, không khí trong lành rất cần thiết cho cơ thể lọc máu, tái tạo máu. Tầm quan trọng của việc tiếp xúc với không khí bên ngoài đối với sức khỏe, sự tăng trưởng của trẻ em tương đương việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hệ miễn dịch và sự thèm ăn, tiêu hóa tốt hơn, da dẻ hồng hào, sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Hình ảnh những chiếc lồng sắt giữ trẻ bên ngoài bệ cửa sổ rất phổ biến đầu thế kỷ 20. Ảnh: Pollenbleu

"Hầu hết trẻ ngủ ngoài trời thay vì trong phòng kín đều khỏe mạnh, ít bị cảm hơn những đứa trẻ khác", ông chia sẻ. "Cha mẹ có thể đặt con trong xe nôi rồi cho ngủ ngoài trời, hoặc để giường cũi của trẻ gần cửa sổ mở".

Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm đầu thế kỷ 20, nhiều bà mẹ Mỹ đã nghĩ cách thiết kế một khung sắt nối liền với phía ngoài cửa sổ nhà cao tầng. Lồng sắt vừa là nơi cho trẻ chơi, ngủ trưa bên trong, vừa cho trẻ tắm nắng, tiếp xúc với khí trời, ngắm nhìn không gian bên ngoài thay vì giam mình trong bốn bức tường chật hẹp, bí bách.

Không chỉ gia đình trung lưu "treo" con lơ lửng ngoài cửa sổ như vậy. Năm 1906, phu nhân của tổng thống Mỹ thứ 32, bà Eleanor Roosevelt cũng treo một chiếc lồng bằng lưới thép mỏng bên ngoài cửa sổ nhà riêng cho con gái Anna ngủ trưa.

Trong cuốn sách The Health-Care of the Baby (Chăm sóc Sức khỏe Trẻ nhỏ) xuất bản năm 1906, tác giả Louis Fischer đã mô tả những chiếc cũi này là "một phòng ngủ ngoài trời tiện lợi, dễ dàng gắn vào bất kỳ cửa sổ nào". Phần mái lồng làm từ chất liệu cách nhiệt, trẻ không bị nóng vào mùa hè. Thiết kế chắc chắn, tuyệt đối an toàn của chiếc lồng khiến các bà mẹ, vú nuôi có thể yên tâm vừa làm việc nhà vừa trông con. Trẻ không thể rơi ngã ra ngoài, côn trùng cũng khó bay vào bên trong chiếc lồng.

Những bà mẹ có thể dễ dàng quan sát con trong lồng khi làm việc nhà. Ảnh: Your Key Basket

Năm 1922, Emma Read, một bà mẹ trẻ đã nâng cấp loại lồng gắn vào cửa sổ thành "lồng trẻ em cầm tay" tiện lợi. Thiết kế của cô được cấp bằng sáng chế, dần trở nên phổ biến. Trong đơn xin cấp bằng, cô viết: "Từ góc độ sức khỏe, chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ là điều không dễ dàng, đặc biệt là trẻ nhỏ sống ở những thành phố đông dân".

Những năm 1930, lồng sắt cho trẻ em bên ngoài cửa sổ rất thịnh hành tại các nước châu Mỹ và châu Âu. Tại London, Anh, nhiều xưởng sản xuất cung cấp những chiếc lồng này khắp thành phố, hình ảnh trẻ em nằm trong lồng, lơ lửng bên ngoài cửa sổ trở nên quen thuộc. Sau thế chiến thứ hai, một số kiến trúc sư đã thêm ban công dành riêng cho trẻ tắm nắng, hít khí trời trong các bản vẽ thiết kế của họ cho những hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu.

Nửa sau thế kỷ 20, lồng sắt bên ngoài cửa sổ cho trẻ em ít được ưa chuộng, cùng lúc đó, người ta cũng quan tâm, nhận thức rõ hơn về độ an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Lê Hằng (Theo Vintage News)