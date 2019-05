Chàng trai Mỹ bị thủy đậu do phản đối vắcxin

Không tiêm vắcxin thủy đậu vì niềm tin tôn giáo, Jerome Kunkel bị thủy đậu ở tuổi 18.

Thống đốc Mỹ cho con nhiễm bệnh thủy đậu

Jerome Kunkel gây chú ý với giới truyền thông Mỹ hồi tháng 3 sau khi gửi đơn kiện Sở Y tế Bắc Kentucky vì bị đình chỉ học. Khi đó, học viện Our Lady of the Assumption nơi Jerome theo học xuất hiện 32 ca thủy đậu. Để kiểm soát tình hình dịch bệnh, giới chức Bắc Kentucky cấm học sinh chưa tiêm phòng sởi đến trường.

Vì lý do tôn giáo, Jerome cũng như bố mẹ cậu kiên quyết phản đối vắcxin. Họ tin rằng vắcxin thủy đậu cũng như các loại vắcxin khác được phát triển từ mô bào thai nên không phù hợp với niềm tin, đạo đức. Bố mẹ Jerome cũng khẳng định con trai rất khỏe mạnh nên không thể bị thủy đậu.

Jerome Kunkel kiên quyết không tiêm vắcxin và sau đó bị thủy đậu. Ảnh: Global News.

Luật sư gia đình Kunkel là Christopher Wiest tuần này xác nhận với báo chí rằng Jerome đã nhiễm virus thủy đậu. Tuy nhiên, dù con trai mắc căn bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, nhiễm trùng huyết và thậm chí tử vong, gia đình Kunkel vẫn không hối tiếc vì quan điểm chống vắcxin.

"Họ biết mình đối mặt với nguy cơ nhưng sẵn sàng chấp nhận và giữ vững niềm tin tôn giáo", luật sư Wiest nói.

Theo luật sư Wiest, Jerome hiện còn ngứa nhưng sẽ sớm hồi phục và đi học trở lại.

Thực tế, không chỉ gia đình Kunkel mà nhiều gia đình khác ở Mỹ không cho con tiêm vắcxin thủy đậu. Ngoài lý do tôn giáo, họ tin rằng để cơ thể nhiễm virus mới là cách miễn dịch tốt nhất. Tháng 3, thống đốc bang Kentucky là Matt Bevin tiết lộ đã cố tình cho chín đứa con tiếp xúc với bệnh nhân thủy đậu. Khẳng định các con chỉ ốm vài ngày và sau đó khỏe lại, ông Bevin vẫn vấp phải làn sóng phản đối.

"Khuyến khích lây nhiễm bệnh là hành vi coi thường sức khỏe và an toàn của bạn bè, gia đình, hàng xóm, cộng đồng", đại diện Sở Y tế Bắc Kentucky chỉ trích.

Minh Nguyên (Theo Science Alert)