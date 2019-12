Chàng trai làm video truyền cảm hứng gym

Hà NộiGập máy tính, đồng hồ chỉ 1h sáng, Phạm Thanh Tùng 24 tuổi, thở phào khi hoàn thành video "bài tập chân cho người mới bắt đầu".

Những video sau khi dựng được Tùng lưu vào thư mục riêng trong máy tính cho dễ tìm. Toàn bộ ý tưởng, nội dung, quay, dựng đều do Tùng và anh họ cùng thực hiện. Mọi người quen thuộc gọi Tùng là Shin hay Shin Phamm.

"Từ nhỏ, Tùng đã bị rối loạn tiêu hóa nên vừa gầy vừa yếu. Nhờ tập gym mà cuộc sống của mình thay đổi. Mình sản xuất video chia sẻ kinh nghiệm luyện tập để truyền cảm hứng đến những người đang loay hoay đi tìm một thân hình đẹp", chàng trai cho biết.

Công việc tưởng như đơn giản nhưng chiếm quá nửa thời gian của chàng trai đang từng bước ổn định cuộc sống mới khi trở về Việt Nam. Hiện, kênh YouTube của Tùng đã hoạt động được hơn một năm, có gần 200.000 người theo dõi và khoảng 50 video xuất bản.

Tập gym

Cất máy tính lên kệ, Tùng lục lại những tấm hình cũ trong điện thoại năm 2013. Khi đó, anh cao 1,66 m chỉ nặng 49 kg nên bị gắn với biệt danh "cò hương". Bị chê nhiều cũng thành quen, Tùng chậc lưỡi bỏ ngoài tai bởi lúc đó nghĩ ngoại hình quan trọng.

Tháng 6/2014, Tùng tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị hồ sơ để đi du học tại Nhật Bản. Thời gian này, anh được anh họ rủ đi tập thể hình. Ba tháng đầu tập, Tùng tăng 6 kg, ăn ngon, ngủ ngon. "Đến bố mẹ cũng bất ngờ, bảo nuôi mãi không thấy lớn", song, "mọi chuyện không đơn giản".

Cuối năm 2014, Tùng sang Nhật và phải nghỉ tập 4 tháng để ổn định việc học. Trở lại phòng tập, chàng trai chới với với những bài tập lặp đi lặp lại như ngực, tay trước. Anh giảm cân còn 50 kg, thể lực yếu hơn. Chán nản, Tùng phân vân không biết có nên tiếp tục hay lại sống chung với thân hình gầy gò như trước.

"Nhìn vào gương, thấy mình gầy quá. Bản thân rõ ràng muốn thay đổi nhưng luyện tập không có phương pháp, không có kinh nghiệm hay ai chỉ bảo nên tập mãi không có kết quả", Tùng chia sẻ.

Sau đó, anh quyết định soi gương mỗi ngày để nhắc nhở mình "phải thoát gầy". Ngoài ra, Tùng còn tìm hiểu bài tập trên mạng và tập cùng huấn luyện viên online để có thêm kiến thức, đa dạng bài tập. Anh nghiêm túc nghiên cứu và xác định theo đuổi gym để lột xác. Một năm tập luyện, Tùng tăng 10 kg, bụng lộ 6 múi, ngực nở, cơ bắp mở rộng hơn.

"Khi bạn chông chênh giữa quyết định tập hay dừng thì hãy tìm thêm một đam mê mới để bản thân có thêm động lực đi tập. Nếu lỡ nghỉ một buổi, bạn hãy bắt đầu lại từ buổi sau cùng cường độ, rồi tăng dần lên, hạn chế tập quá sức không tốt cho sức khỏe nếu theo đuổi lâu dài", Tùng nói.

Ngoài phòng tập, bạn có thể kết hợp tập ngoài trời với tạ, thanh xà hoặc hít đất, chạy bộ... để tăng cảm hứng và hiệu quả trong mỗi lần tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2018, Tùng về Việt Nam sau 4 năm du học và thử sức mình với công việc truyền thông. Sau đó, anh cùng một người bạn lên ý tưởng làm video chia sẻ kinh nghiệm và bài tập thể hình rồi bén duyên từ đó. Cả hai cùng hỗ trợ nhau khối lượng công việc, người lên kịch bản, người quay, dựng. "Là đam mê, nhưng mình rất nghiêm túc", anh nói.

Đi vào phòng, Tùng chỉ nút bạc được treo ở góc đẹp nhất trên tường, nói đây là động lực và nguồn cảm hứng sau một năm theo đuổi công việc, nhắc nhở bản thân cần có trách nhiệm hơn với sản phẩm của mình.

Tùng cho biết phong cách tập thể hình của anh không đơn thuần chỉ tập gym mà mở rộng nội dung về stress workout bao gồm các động tác khó, chuyển động thử thách để người tập chinh phục giới hạn bản thân. Để tăng logic và độ chính xác, anh còn vận dụng kiến thức từ nhiều nguồn thông tin khác nhau thông qua mạng, sách, báo.

"Thú thực, trong vài tháng đầu, cả hai khá chật vật với muôn vàn câu hỏi vì sao, như thế nào. Nhiều lần mình làm việc đến một, hai giờ sáng rồi tìm tài liệu để đứa con tinh thần được xuất bản hoàn hảo, chặt chẽ, không thiếu sót thì mình mới hài lòng", Tùng chia sẻ.

Thông thường, video được đăng vào lúc 8h45 thứ 5 hàng tuần. Với Tùng, đây là khung giờ may mắn thu hút mọi người. Nhiều video thu hút hơn một triệu người xem và hàng trăm nghìn bình luận đã tiếp thêm cho Tùng động lực để sản xuất nhiều video hơn.

"Hãy chọn cho mình một môn thể thao để theo đuổi và chăm sóc sức khỏe cho chính mình", Tùng nói. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vừa tập, vừa học, Tùng hiểu ra những quan niệm như "vai to ngực nở", "bụng 6 múi" được ưa chuộng khiến nhiều người bỏ quên bài tập dành cho chân. Nguyên nhân có thể do tập chân mỏi, đau, tập sau không chạy không đi lại nổi nên lười tập. Song, hậu quả khi lười tập gym khiến cơ thể mất cân đối, trên to, dưới nhỏ. Do đó, Tùng lựa chọn không tăng cân quá nhiều mà duy trì ở 62-63 kg để phù hợp với chiều cao của mình. Anh cũng thường khuyên mọi người tập luyện phải lắng nghe và lựa chọn bài tập phù hợp với vóc dáng để không bị phản tác dụng.

"Quan niệm tập là để khỏe hơn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất chứ không gò bó bản thân vào bất kỳ khuôn khổ hay bí quyết nào", anh nói.

Ngoài tập luyện, anh chia sẻ về chế độ dinh dưỡng nhưng không quá nhấn mạnh. Anh cho rằng, dinh dưỡng rất quan trọng nhưng không ai ăn kiêng được cả đời mà phải tạo được các thói quen lành mạnh, phù hợp với cơ địa. Riêng Tùng, anh giảm dầu mỡ, chất béo, ăn thêm chất xơ, tinh bột xấu, ăn nhạt và tự nấu ăn để kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Ngoài ra, người tập nên tham khảo chuyên gia dinh dưỡng hoặc các vận động viên thể hình để có lời khuyên phù hợp nhất cho mình.

"Thành công đến với mình khá là sớm, mình hạnh phúc khi bản thân vừa có sức khỏe lại có thể truyền cảm hứng đến cho nhiều người", Tùng chia sẻ.

Thùy Anh