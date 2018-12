Chàng trai dập nát bàn tay do đốt pháo Tết

Bác sĩ Võ Hoà Khánh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết chàng trai nhập viện ngày 29 Tết với vết thương dập nát bàn tay trái, trật hở khớp bàn ngón một, gãy xương đốt gần ngón 3 do pháo nổ.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Bảo Ân, Nguyễn Văn An đã phẫu thuật cắt lọc, khâu vết thương các ngón, nắn trật xuyên kim bàn ngón một, nẹp bột ngón 3. Vết thương gây dập mất da nhiều nơi cả bàn tay, cơ mô dập nát nhiều, động mạch đứt mất, kíp phẫu thuật phải cắt lọc rửa vết thương rất nhiều nước.

Bệnh nhân sau khi nhậu tất niên được bạn đưa trái pháo bông nên cầm trên tay đốt chơi và xảy ra tai nạn. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhân hoại tử ngón một tay trái.

Báo cáo của Bộ Y tế trong 7 ngày nghỉ Tết năm 2017, có 150 người nhập viện do pháo nổ, tăng 54 ca so với Tết năm trước. Cao nhất là mùng 1 Tết có 80 người bị thương do pháo. Từ năm 1995, Việt Nam cấm đốt pháo nhưng hầu như năm nào cũng có tiếng pháo nổ. Những tai nạn thương tâm vì pháo trong dịp Tết vẫn xuất hiện và có chiều hướng gia tăng.

Lê Phương