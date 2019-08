Chàng trai 22 tuổi gù lưng như ông cụ

Nam thanh niên ở Hà Nội bị viêm cột sống dính khớp ảnh hưởng đến nội tạng, cong lưng nên đi lại và nhìn phía trước khó khăn.

Anh đến khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khám từ tháng 5 trong tình trạng cột sống bị biến dạng nhiều năm, đi khuỳnh chân, cột sống gù gập chèn ép lồng ngực và ổ bụng. Bệnh nhân hay bị đầy bụng, ăn khó tiêu, đau tức ngực, thi thoảng khó thở.

Bác sĩ Lê Thanh Hùng, khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình cột sống, cho biết nếu bệnh nhân không được nắn chỉnh lại cột sống sẽ dẫn đến suy hô hấp do tim, phổi bị chèn ép.

Ảnh chụp X-quang cột sống của bệnh nhân cong, gập trước khi phẫu thuật. Ảnh do bác sĩ cung cấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành nắn chỉnh biến dạng gù của chàng trai bằng kỹ thuật mới với 4 thanh rod thay vì 2 thanh như trước. Trong đó 2 thanh ngắn cố định từ đốt sống L2 đến L4, 2 thanh dài cố định từ đốt sống T10 đến S1. Kíp phẫu thuật đã cắt một phần đốt sống L3 để nắn chỉnh lại cột sống đã biến dạng.

"Kỹ thuật 4 thanh rod giúp quá trình nắn chỉnh biến dạng gù thuận lợi hơn, tăng thêm độ vững chắc cho cột sống sau khi nắn chỉnh. Bệnh nhân không có tổn thương thần kinh sau mổ, hồi phục nhanh, đi lại vận động tốt", bác sĩ Hùng nói.

Hiện, cột sống bệnh nhân được ưỡn thẳng trở lại, lồng ngực hết chèn ép, vận động dễ dàng. Bệnh nhân vẫn phải theo dõi lâu dài.

Sau phẫu thuật, cột sống bệnh nhân đã cải thiện, có thể thẳng lưng. Ảnh do bác sĩ cung cấp.

Viêm cột sống dính khớp là bệnh lý viêm và cốt hóa các khớp, các dây chằng của cột sống. Gù cột sống là một trong những biến chứng nặng nề của bệnh. Phẫu thuật nắn chỉnh biến dạng gù do viêm cột sống dính khớp là một thách thức lớn của bác sĩ, do tình trạng cứng chắc của cột sống, khó tính toán mức độ biến dạng cần nắn chỉnh và vị trí can thiệp vào cột sống.

Lê Nga