Bơm xi măng sinh học chữa xẹp cột sống

Hà NộiBà Nguyễn Thị Song An 65 tuổi, ngã đập lưng xuống sàn làm xẹp đốt sống, đau lưng, hạn chế vận động.

Sáng 18/11, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng, Đơn vị Điện quang can thiệp và Điều trị đau, tiến hành thủ thuật bơm xi măng sinh học vào cột sống cho bệnh nhân. Sau vài giờ, bệnh nhân có thể ngồi dậy và đi lại bình thường.

Bác sĩ tiến hành bơm xi măng vào cột sống cho bệnh nhân. Ảnh: Hương Thủy.

Bác sĩ Thắng cho biết xẹp đốt sống là biến chứng nguy hiểm của loãng xương, phổ biến ở phụ nữ mãn kinh, người cao tuổi hoặc người bị chấn thương cột sống. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, lâu ngày cột sống có thể bị biến dạng, xẹp lún gây đau nhức ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Bơm xi măng sinh học vào cột sống là phương pháp ít xâm lấn, vết mổ nhỏ, không gây đau, không mất máu lại tốn ít thời gian. Mục đích của thủ thuật là làm bền vững thân đốt sống, tránh nguy cơ gù, trượt đốt sống về sau.

Các trường hợp bị xẹp đốt sống do chấn thương trước đây phải phẫu thuật mở, dễ tai biến và thời gian hồi phục chậm. Bệnh nhân vừa xẹp đốt sống do chấn thương vừa bị loãng xương thì không có cách phẫu thuật nào hiệu quả do xương giòn, dễ vỡ.

Thúy Quỳnh