Bộ Y tế mở Cổng Dịch vụ công

Hà NộiCổng Dịch vụ công hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu và theo dõi tình trạng giải quyết thủ tục hành chính mà không cần đến tận nơi.

Khai trương sáng 13/11, Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết trước đây các dịch vụ công trực tuyến của Bộ chưa được xây dựng thành hệ thống tích hợp, thống nhất. Người dân, doanh nghiệp phải sử dụng nhiều account (tài khoản), truy cập vào các địa chỉ Internet khác nhau để thực hiện các dịch vụ công.

"Cách thức này chưa tạo thuận lợi cho công tác quản lý của ngành", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Tiến cùng các lãnh đạo Bộ Y tế nhấn nút khai trương Cổng dịch vụ công. Ảnh: Ngọc Kha.

Năm 2014, Bộ Y tế cung cấp những dịch vụ công mức độ 4, cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau 5 năm triển khai, Bộ Y tế đã xây dựng và vận hành trên 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các lĩnh vực: An toàn thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm, Trang thiết bị y tế, Khoa học công nghệ, Khám chữa bệnh, Môi trường y tế... Khoảng gần 400 hồ sơ được tiếp nhận hàng ngày qua các dịch vụ trực tuyến.

Hiện nay, Bộ Y tế là một trong ba Bộ tiên phong kết nối Cổng Dịch vụ công của ngành với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công các bộ ngành và thử nghiệm kết nối với Cổng Dịch vụ công địa phương (tỉnh Bắc Ninh).

Lê Nga