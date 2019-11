Bị nhồi máu cơ tim sau ca mổ kết xương

Hà NộiNgười đàn ông Nhật Bản 65 tuổi bị tai nạn giao thông gãy xương, sau ca phẫu thuật kết xương đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Ca mổ kết hợp xương đòn cho bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành hôm 4/11. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đang theo dõi hậu phẫu thì huyết áp tụt, đau ngực trái, phải dùng thuốc trợ tim vận mạch liều cao.

Kết quả điện tim, men tim, siêu âm tim, cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, tắc hẹp động mạch, tình trạng rất nguy hiểm, có thể tử vong.

Các bác sĩ nhanh chóng can thiệp cấp cứu, đặt 2 stent động mạch vành phải. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo và có thể tự thở, mạch huyết áp ổn định trở lại. Ông tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực sau can thiệp, điều trị hậu phẫu mổ kết hợp xương và chấn thương ngực.

Bệnh nhân đang được theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Nguyễn Hương.

Người đàn ông này đang giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, có tiền sử tiểu đường, gout và đã mổ đại tràng cách đây 30 năm.

Bác sĩ khuyến cáo khi có các yếu tố nguy cơ như tuổi cao, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh lý rối loạn chuyển hóa... người bệnh nên đi kiểm tra sức khỏe đều đặn để điều trị. Bệnh nhân cần tầm soát các bệnh lý tim mạch trước khi can thiệp và phẫu thuật xương khớp, tiêu hóa.

Lê Nga