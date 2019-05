Bệnh viện phải bồi thường sau khi cứu sống bệnh nhân

Một bệnh viện ở Mỹ bị tòa tuyên bồi thường 400.000 USD do đã hai lần đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về.

Dòng chữ xăm trên ngực bệnh nhân khiến bác sĩ chùn tay cứu người

Tòa án bang Montana cuối tuần trước tuyên Bệnh viện St. Peter và bác sĩ Virginia Lee Harrison phạm lỗi bất cẩn dẫn đến xâm phạm quyền bệnh nhân hai lần liên tiếp.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2016, bệnh nhân Rodney Knoepfle lâm vào tình trạng nguy ngập, được các bác sĩ hồi sức tim và thoát chết. Trước đó bác sĩ đã biết nguyện vọng không hồi sức của ông ta. Người vợ đến bệnh viện thăm chồng và đinh ninh rằng ông ấy đã qua đời, nhưng 8 phút sau được chồng báo cho biết các bác sĩ quên yêu cầu của ông.

Hôm sau, tim của Knoepfle đập quá chậm, cơ thể không có phản ứng, các bác sĩ đặt nội khí quản và cho ông dùng andrenalin, thoát khỏi thần chết lần nữa.

Tòa cho rằng trong hồ sơ y tế của Knoepfle ghi rõ, ông cũng trao đổi miệng với bác sĩ, và tay ông đeo một băng xanh, thể hiện ý nguyện không muốn được hồi sức. Sau khi cứu bệnh nhân, bác sĩ Harrison ghi trong bệnh án rằng ông ta và vợ không muốn dùng nội khí quản và hồi sức thêm nữa, nhưng đồng ý các phương pháp cứu chữa tính đến lúc đó.

Sau khi được ra viện và đến ở trại dưỡng lão, Knoepfle đâm đơn kiện Bệnh viện St. Peter vì làm trái nguyện vọng của mình. Năm 2018, Knoepfle qua đời ở tuổi 69. Vụ kiện được vợ ông cùng các luật sư tiếp tục theo đuổi.

Phát ngôn viên Bệnh viện St. Peter cho biết không bình luận gì về phán quyết của tòa.

"Không hồi sức" (Do Not Resuscitate - DNR) là một yêu cầu được thể hiện bằng văn bản hoặc lời nói tùy quốc gia, cho thấy một người không muốn hồi sức tim phổi hay bất cứ biện pháp can thiệp tích cực nào trong trường hợp họ ngừng tim hoặc ngừng thở.

Thông thường, DNR được đưa ra dựa trên đánh giá của bác sĩ và nguyện vọng của bệnh nhân. Bác sĩ có thể gợi ý DNR khi nhận định tỷ lệ sống của bệnh nhân dưới 1%. Bệnh nhân có thể chủ động đề nghị vì nhiều lý do như không muốn chịu đựng thêm đau đớn, tránh gánh nặng cho gia đình.

DNR nhiều khi đặt bác sĩ vào tình huống mâu thuẫn giữa mong muốn cứu mạng bệnh nhân với yêu cầu của chính họ. Bệnh viện Đại học Miami từng phải chờ quyết định của các chuyên gia đạo đức sau khi nhận một bệnh nhân nguy kịch, bất tỉnh và có dòng chữ DNR xăm trên mình. Trong đêm chờ đợi, bệnh nhân chỉ được cho thở oxy và uống thuốc tăng huyết áp. Sáng hôm sau người đàn ông 70 tuổi qua đời. Ứng xử của bệnh viện nhận được sự đồng tình của Cơ quan Y tế bang Florida.

Minh Nguyên (Theo AP)