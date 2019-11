Bệnh tim nặng thêm do chữa theo 'bác sĩ Google'

Hà NộiTham khảo trên mạng, người phụ nữ 61 tuổi áp dụng liệu trình ăn chay 49 ngày điều trị tăng huyết áp, đến ngày 41 thì phải đi cấp cứu.

Bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn, rối loạn natri, kali, được đưa vào bệnh viện gần nhà cấp cứu. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân còn có biến chứng suy thận cấp, tiêu cơ vân. Sau 15 ngày điều trị, bà xuất viện. Tuy nhiên, về nhà được một ngày, bà lại đau tim dữ dội, vào Viện Tim mạch Quốc gia cấp cứu tuần trước.

Lần này, bác sĩ xác định bệnh nhân bị hẹp động mạch vành, chỉ định đặt stent. "Bệnh nhân bị bệnh mạch vành, khi áp dụng chế độ ăn chay đã làm giảm điện giải trong máu, kích thích gây ngừng tim", Phó giáo sư Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Tim mạch Quốc gia, nói.

Theo phó giáo sư Hùng, các bác sĩ luôn khuyên bệnh nhân tim mạch giảm tối đa tinh bột chế biến sẵn, thay vào đó ăn các loại hạt thô như gạo lứt. Tuy nhiên chế độ ăn phải cân đối, nhiều cá, rau củ quả, hạn chế mỡ động vật, phủ tạng động vật, chứ không khuyên ăn chay. "Đây là một trong rất nhiều trường hợp tự tra Google tìm thông tin, sau đó áp dụng để chữa bệnh", bác sĩ Hùng nói.

Phó giáo sư Hùng cùng đồng nghiệp chẩn đoán ca bệnh tim mạch. Ảnh: Lê Nga.

Thống kê tại Mỹ cho thấy cứ 5 người mắc bệnh thì có 2 người tự tìm kiếm thông tin trên trang tìm kiếm Google và áp dụng, dẫn đến chẩn đoán sai bệnh cho bản thân, làm bệnh tình nặng hơn. Tại Việt Nam, theo Phó giáo sư Hùng, tỷ lệ "tin bác sĩ Google" này còn nhiều hơn mặc dù chưa có thống kê chính thức. Thông tin về các bệnh trên Internet rất đa dạng, lẫn lộn giữa thông tin khoa học hàn lâm và thông tin thường thức. Thông tin hàn lâm thường chuyên ngành, khó hiểu, thông tin thường thức dễ hiểu nhưng được viết bởi những người không có chuyên môn đầy đủ, chưa kể nhiều quảng cáo, nhiều câu chuyện giật gân nên người đọc dễ tin theo.

Tại Viện Tim mạch Quốc gia, bác sĩ thường xuyên gặp bệnh nhân tự ý bỏ uống thuốc theo đơn để dùng thuốc nam, thuốc bắc không rõ thành phần. Sau khi uống vài ngày, bệnh nhân thấy sức khỏe ổn hơn nhưng lâu dần, bệnh tình nặng thêm, khi quay lại bệnh viện đã bị tắc mạch vành, kẹt van tim, suy thận nặng... có trường hợp phải đưa về nhà chờ chết vì không thể cứu chữa.

Phó giáo sư Hùng cho biết, số lượng bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật tim mạch can thiệp tăng với tốc độ trung bình 15% mỗi năm. Năm 2018, Viện can thiệp tim mạch cho hơn 12.300 ca, nhiều nhất khu vực Đông Nam Á, trong đó trên 50% là bệnh nhân mạch vành.

Do số lượng bệnh nhân quá đông, 5 phòng can thiệp tim mạch của Viện luôn phải làm việc hết công suất, trung bình 50-60 ca một ngày, có ngày cao điểm lên tới 70 ca. Trong khi đó tại bệnh viện Massachusetts, Mỹ, 6 phòng can thiệp xử lý tối đa 20 ca một ngày. Để giảm tải, ngày 11/11, Viện mở phòng can thiệp tim mạch chuyên sâu thứ 6, giải quyết những ca bệnh phức tạp nhờ hỗ trợ của phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Lê Nga