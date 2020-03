Bé trai chào đời từ người mẹ tử cung dị dạng

Sản phụ 21 tuổi từng có hai tử cung phải cắt bớt một, vừa sinh bé trai nặng 2,2 kg tại Bệnh viện Từ Dũ.

Bốn năm trước, bệnh nhân kinh nguyệt không đều, đau bụng nhiều khi hành kinh. Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ phát hiện chị có hai tử cung. Tử cung bên trái bít đường thông thương ra bên ngoài nên ứ máu kinh, phình to như thai gần 3 tháng. Mỗi lần hành kinh, máu dồn vào tử cung này không thoát được gây đau đớn.

Tử cung ứ máu dính rất chặt vào đại tràng sigma, nguy cơ gây thủng ruột già khiến cuộc phẫu thuật gặp nhiều khó khăn. Kíp mổ cố gắng bóc tách cẩn thận các khối dính, cắt được tử cung ứ máu và may phục hồi cẩn thận.

Ngày 10/3, chị nhập viện khi thai gần 35 tuần, xuất hiện cơn gò tử cung. Em bé là con so, chưa quay đầu ngôi thuận để có thể sinh thường nên phải phẫu thuật lấy thai. Bé trai chào đời khóc to, được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh vì sinh non tháng.

Đây là trường hợp bất thường bẩm sinh về đường sinh dục, được hình thành trong quá trình bào thai. Dị dạng tử cung có nhiều hình thái như hai sừng, hình cung, có vách, có hai tử cung...

Bệnh nhân này có 2 tử cung nhưng chỉ có một cổ tử cung. Phần tử cung không có đường thông dẫn máu kinh thoát ra ngoài nên bị phình to, chứa đầy dịch khiến dễ chẩn đoán nhầm với khối u buồng trứng. Tử cung dị dạng tùy vào loại và mức độ bất thường, vẫn có thể mang thai và sinh thường được. Tuy nhiên tỷ lệ sảy thai, sinh non ở nhóm phụ nữ này cao hơn người tử cung bình thường.

Bố bệnh nhân cho biết lúc trước bác sĩ dặn khi con lập gia đình, phải hết sức thận trọng nếu có thai. "Gia đình lo lắm, may mắn đã vượt cạn thành công", ông bố nói.

Lê Phương