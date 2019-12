Bé trai chào đời nhẹ cân dễ vô sinh khi trưởng thành

Đan MạchKiểm tra hồ sơ sức khỏe của 10.936 đàn ông và phụ nữ, nhóm nghiên cứu kết luận trẻ sinh non nguy cơ cao vô sinh khi trưởng thành.

Các đặc điểm về sức khỏe và hành vi của bà mẹ sinh con nhẹ cân tương tự với bà mẹ sinh con có cân nặng bình thường. Họ có thể là những người lần đầu làm mẹ, hoặc hút thuốc và uống rượu trong thời kỳ mang thai.

Sau khi kiểm soát các yếu tố này kết hợp với xem xét tình trạng kinh tế xã hội và chỉ số khối cơ thể của người mẹ trước khi mang thai, các nhà khoa học phát hiện những bé trai sinh ra nhẹ cân hơn so với những bé trai có mức cân nặng bình thường sẽ có nguy cơ mắc vô sinh lên tới 55% ở độ tuổi trưởng thành. Theo đó, trong số những bé trai sinh nhẹ cân hơn so với tuổi thai, có 8,3% được chẩn đoán hoặc đang điều trị vô sinh vào cuối năm 2017 so với 5,7% nam giới khi sinh ra đủ cân. Các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ nào giữa bé gái sinh ra nhẹ cân và chứng vô sinh. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Human Reproduction ngày 13/12.

Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng lý giải nguyên nhân gây ra vấn đề trên. Anne Thorsted, một nhà nghiên cứu tại Đại học Aarhus ở Đan Mạch, cho biết không phải tất cả những bé trai nhẹ cân đều có nguy cơ cao mắc chứng vô sinh.

Môi trường phát triển của thai nhi trong bụng mẹ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của cơ quan sinh sản và khả năng sản sinh tinh trùng trong tương lai. Dị tật ở bộ phận sinh dục có thể chính là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng trên, ông cho biết thêm.

Vô sinh là tình trạng vợ chồng sau một năm chung sống, quan hệ tình dục trung bình 2-3 lần một tuần, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà người vợ vẫn chưa có thai. Có thể hiểu vô sinh là hiện tượng mất hay thiếu khả năng sinh sản xảy ra trong khoảng 10-15% các cặp nam nữ muốn có con. Vô sinh nam hiện nay là tình trạng rất đáng báo động. Thống kê từ các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thì nam giới chiếm 40% nguyên nhân gây vô sinh.

Minh Ngân (Theo New York Times)