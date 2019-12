Bé sơ sinh nhiễm trùng máu do bỏng than sưởi

TP HCMBé 14 ngày tuổi quê Bình Phước cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng 2 do bỏng, nhiễm trùng máu, áp xe sau vài ngày nằm than sưởi cùng mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, quyền Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bé nhập viện ngày 5/12 trong tình trạng sốt cao, lừ đừ, bụng chướng, lưng sưng nề, đỏ. Bệnh nhi được chẩn đoán bị bỏng độ 2, áp xe, nhiễm trùng máu.

Bé chào đời ngày 27/11. Trời lạnh nên người nhà đốt than để dưới giường cho hai mẹ con sưởi ấm. Ngày đầu nằm than, bé khóc, sốt nhẹ, bế lên lại nín. Ngày thứ hai, bé sốt cao hơn và liên tục không giảm, bụng chướng, sờ vùng da lưng thấy cứng, khóc nhiều hơn. Đến ngày thứ ba, bé khóc dữ đội, bỏ bú. Gia đình không cho bé nằm than nữa và đưa vào bệnh viện địa phương khám, điều trị. Các bác sĩ nhận định bé có khả năng bị viêm ruột, sưng mô và chuyển lên TP HCM.

Theo bác sĩ Kim Anh, sau vài ngày điều trị kháng sinh, ngày 10/12 bé giảm sốt nhưng tổn thương ở lưng diễn tiến nặng hơn. Lưng của bé nổi bóng nước, vùng trung tâm bị hoại tử.

Các bác sĩ Khoa Sơ Sinh hội chẩn với bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại, tiến hành rạch dẫn lưu mủ, điều trị áp xe cho bé, đồng thời dùng kháng sinh. Dự kiến bé sẽ mất 20-30 ngày mới có thể lành thương và hồi phục.

Khoa Sơ sinh thỉnh thoảng tiếp nhận các bé bị bỏng do nằm than nhưng mức độ tổn thương không nặng như bệnh nhi này. Bác sĩ khuyến cáo người nhà không nên sưởi ấm cho bé bằng cách này do da trẻ sơ sinh rất mỏng, dễ bị tổn thương. Trẻ quá nhỏ, không biết nói nên phụ huynh không thể biết được tình trạng bỏng của bé.

Khi trời lạnh, phụ huynh giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc quần áo ấm, đội nón, đeo vớ. Tuyệt đối không để trẻ nằm than. Khí CO khi đốt than có thể gây ngạt nếu bé nằm trong phòng kín.

Lê Phương