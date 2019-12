Bé nhỏ tuổi nhẹ cân nhất được can thiệp tim

TP HCMBé trai 7 tháng tuổi ở Bình Dương, nặng 7 kg, được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 với nhịp tim rất nhanh, thường xuyên mệt.

Bác sĩ Nguyễn Trí Hào, quyền Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết kết quả siêu âm cuối tháng 11 phát hiện bé bị dị tật tim bẩm sinh Ebstein. Đo thêm điện tim, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc thêm hội chứng Wolff-Parkinson-White, một dạng loạn nhịp có thể dẫn đến đột tử nếu không điều trị kịp thời.

Bé được điều trị bằng hai thuốc chống loạn nhịp nhưng không thể khống chế cơn nhịp nhanh. Sức khỏe bé không ổn định, bú kém và tím tái cơ thể. Tình trạng loạn nhịp tim khiến các bác sĩ không thể chỉ định phẫu thuật vì lo ngại bé gặp nguy hiểm trong giai đoạn hậu phẫu.

Trước trường hợp khó và hiếm gặp, các bác sĩ hội chẩn quyết định thăm dò điện sinh lý tim và can thiệp đốt ổ loạn nhịp bằng sóng cao tần. Theo y văn, trước đây các ca can thiệp đều thực hiện ở trẻ trên 5 tuổi và cân nặng hơn 15 kg.

"Trẻ nhẹ cân, dưới một tuổi là thách thức lớn cho các bác sĩ tim mạch", bác sĩ Hào nói. Ê kíp phải chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật rất nhỏ dành riêng cho em bé này và dùng kỹ thuật đốt với đường can thiệp tối thiểu nhằm tránh tổn thương mạch máu.

Quá trình tiến hành ca can thiệp gặp nhiều khó khăn. Bé lên cơn nhịp nhanh liên tục, tím tái nặng và nguy cơ thủng tim do thành tim quá mỏng. May mắn sau 2 giờ thực hiện, các bác sĩ kiểm soát được cơn nhịp nhanh và bé hồi phục dần.

Ngày 4/12, sức khỏe bé hồi phục. Bé cũng là bệnh nhân nhẹ cân nhất, kèm tim bẩm sinh nặng từ trước đến nay được can thiệp tại bệnh viện.

Bệnh viện Nhi đồng 1 là đơn vị đầu tiên phía Nam triển khai can thiệp loạn nhịp tim cho trẻ. Từ tháng 6/2019 đến nay có 40 trẻ được can thiệp thành công khi các phương pháp điều trị thuốc đã thất bại. Bệnh viện xác định đây là hướng phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu, tiến tới chăm sóc toàn diện cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch.

Lê Phương