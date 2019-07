Bé gái mắc hội chứng 'ngất xỉu khi chải tóc'

Gracie Phillips, 10 tuổi, Mỹ, ngất khi được chị mình tạo kiểu tóc bằng máy uốn, sau đó lên cơn co giật.

Người chị là Alicia Phillips chia sẻ, ngày 20/7 khi đang giúp Gracie uốn tóc để đi lễ nhà thờ thì thấy cô bé bỗng ngất xỉu. Lúc đầu, Alicia tưởng rằng em mình trêu đùa, một lúc sau cô bé xuất hiện những cơn co giật khiến cả nhà hoảng sợ.

"Chỉ khoảng bốn phút sau khi tôi tạo kiểu tóc cho Gracie thì thấy em gái mình bất tỉnh, ngã ra sàn", Alicia chia sẻ.

Gracie mắc phải hội chứng ngất xỉu khi chải tóc.

Gracie được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán cô bé đã mắc phải hội chứng ngất xỉu do chải tóc. Một số trẻ em dưới 18 tuổi trải qua ít nhất một lần ngất xỉu do lưu lượng máu cung cấp cho não không đủ, hoặc có thể là bị đói hay khát quá mức vì bỏ bữa. Một vài lý do khác như nằm và đứng lên khá nhanh khiến máu chưa kịp cung cấp. Trường hợp ngất xỉu khi chải tóc của Gracie là khá hiếm gặp.

Theo các chuyên gia, hội chứng này xảy ra khi tóc được chải, tạo kiểu hoặc bị giật từ một phía nào đó, bệnh nhân ngất ngay lập tức. Trẻ em bị ngất do chải tóc chỉ nên chải tóc khi đang ngồi hoặc nhờ người khác giúp.

Gia đình của Gracie rất ngạc nhiên về hội chứng này vì trước giờ họ chưa bao giờ nghe đến. Tuy nhiên, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng East Tennessee, nơi Gracie điều trị, trấn an rằng bệnh viện đã từng xuất hiện bệnh nhân mắc hội chứng này.

Hiện những người thân của Gracie đã rút kinh nghiệm và vô cùng thận trọng khi chải hoặc làm tóc cho em.

Đăng Như (Theo Foxnews)