Bé gái 3 tuổi bị rắn hổ mang bò vào nhà cắn

Bé Phan Thị Ngọc Linh, Hà Tĩnh, đang xem tivi ở phòng khách đột nhiên khóc lớn, người nhà phát hiện con rắn hổ mang nặng 2 kg dưới gầm ghế.

Chân của bé sưng to, chảy máu ở vết rắn cắn trên bàn chân phải. Ban đầu người nhà nghĩ vết thương của bé do mèo cào nên chỉ đắp lá cho đỡ sưng. Sáng hôm sau, 15/8, chân bé sưng to, phù nề và đau đớn hơn, người nhà xem kỹ vết thương nghi do rắn cắn, tìm bắt được con rắn hổ mang lớn nằm dưới gầm ghế sô pha.

Bàn chân phải của bé Linh có nguy cơ hoại tử do bị rắn hổ mang cắn. Ảnh: Đ.H

Bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán vết thương bị rắn độc cắn đã hoại tử, chuyển ra Viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội điều trị.

Hiện vết thương ở bàn chân không nguy hiểm đến tính mạng, song sức khỏe bệnh nhân giảm sút.

Linh là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Mẹ mới sinh em nhỏ, bố đi làm xa, Linh được bà nội chăm sóc.

Đức Hùng