Bài học tâm lý giúp tuyển Anh vượt qua 'lời nguyền đá luân lưu'

Vì sao xem bóng đá giúp bạn khỏe mạnh và hạnh phúc

Nhiều thế hệ hâm mộ bóng đá ở Anh tin chắc hai điều. Thứ nhất: Tuyển Đức luôn tiến sâu tại các giải quốc tế. Thứ hai: Anh luôn thua ở loạt sút luân lưu. Thế nhưng, chỉ trong một tuần World Cup vừa qua, cả hai niềm tin này đều bị phá vỡ. Đức bị loại ngay từ vòng bảng còn Anh thẳng tiến vào tứ kết sau khi thắng Colombia từ chấm phạt đền. Tất nhiên, cả hai sự kiện xảy ra không đơn thuần do may rủi.

Đội trưởng Harry Kane thực hiện thành công quả penalty đầu tiên trong loạt luân lưu trước đội tuyển Colombia rạng sáng 4/7. Ảnh: FIFA.

Theo Wired, sau khi xem lại video Gareth Southgate - nay là huấn luyện viên tuyển Anh - sút hỏng phạt đền tại Euro 1996, các chuyên gia nhận định nguyên nhân thất bại của tuyển Anh dường như đến từ sự vội vã. Southgate đặt quả bóng xuống, lùi lại 10 bước rồi sút ngay khi trọng tài cất tiếng còi, như thể muốn kết thúc càng sớm càng tốt. Ben Lyttleton, tác giả cuốn Twelve Yards: The Art and Psychology of the Perfect Penalty, phát hiện tính từ lúc tiếng còi trọng tài vang lên đến khi lấy đà, các cầu thủ Anh là những người có thời gian phản ứng ngắn nhất. Suốt hàng thập kỷ, họ đã quá vội vã.

Đặc biệt lưu ý đến chi tiết nhỏ ấy, Liên đoàn Bóng đá Anh đã mạnh tay đầu tư đội ngũ huấn luyện viên, nhà phân tích, chuyên gia khoa học thể thao. Đặc biệt, họ quyết định thuê nhà tâm lý học Pippa Grange với mục đích tăng cường khả năng chịu đựng tinh thần của đội tuyển; động thái trước nay chưa hề có. Ngoài ra, Southgate chỉ đạo các học trò tăng cường tập luyện đá phạt đền. Nhờ thực hiện các bài kiểm tra tâm lý, ông cũng chọn trước những ai nên thực hiện penalty.

Eric Dier đánh bại thủ môn David Ospina (Colombia) ở cú sút luân lưu cuối cùng. Ảnh: FIFA.

Trận đấu rạng sáng 4/7, lỗi lầm năm xưa của Southgate không hề tái hiện. Mọi cầu thủ Anh đều dành một khoảng thời gian trước khi sút bóng. "Như thế, chúng tôi đảm bảo bản thân có được sự bình tĩnh cần thiết, bỏ ra khỏi đầu mọi lời nói xung quanh", đội trưởng Harry Kane chia sẻ.

Từ quả penalty hỏng năm 1996 (cầu thủ ảnh trái), huấn luyện viên Southgate (mặc áo ghi lê ảnh phải) đã giúp các học trò thổi bay "lời nguyền đá luân lưu". Ảnh: Telegraph.

Đá luân lưu chắc chắn đòi hỏi may mắn nhưng chuẩn bị tốt tâm lý cầu thủ cũng giúp tăng tỷ lệ thành công. Và chuẩn bị tốt chính là điều duy nhất người ta có thể làm trong bóng đá.

Minh Nguyên