Bác sĩ nghiên cứu chữa bệnh cho chính mình

MỹPhát hiện bị tăng sản hạch bạch huyết hiếm gặp, David Fajgenbaum, 34 tuổi, tự nghiên cứu loại thuốc tên Sirolimus để đẩy lùi bệnh.

Bác sĩ David Fajgenbaum. Ảnh: Philly Voice

Khi đang học năm ba ở Đại học Y, David bị bệnh nặng, phải nằm viện 5 tháng. Bác sĩ cho biết gan, thận và các cơ quan khác của anh đang dần ngừng hoạt động. Đến năm 25 tuổi, anh bị chẩn đoán mắc bệnh Castleman (còn gọi là bệnh tăng sản hạch bạch huyết). Theo Tổ chức Quốc gia về Rối loạn Hiếm gặp (NORD), mỗi năm ở Mỹ có khoảng 5.000 người được chẩn đoán mắc bệnh Castleman. Những người mắc bệnh này có thể gặp những triệu chứng nhẹ như cảm cúm, đau bụng cho đến sự sụp đổ hoàn toàn của nhiều cơ quan chức năng.

"Việc chẩn đoán mất khoảng 11 tuần, phần lớn thời gian đó tôi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi bị xuất huyết võng mạc, dần mù mắt trái và tăng khoảng 32 kg chất lưu trong cơ thể", David kể.

Khi David mới được phát hiện bị Castleman, chỉ có một loại thuốc được cho phép sử dụng bởi Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), anh điều trị nhưng không khỏi. Trong hơn 3 năm, David phát bệnh 4 lần, lần nào cũng nguy kịch, có thể mất mạng. Nhờ hóa trị, anh có thể hoàn thành việc học tại trường y và kết hôn.

"Tôi hứa với bố, các chị em và người vợ hiện tại của mình sẽ dành thời gian còn lại để chữa căn bệnh này", David nói.

Có những lúc David tưởng như qua đời vì không thể chống chọi căn bệnh. Ảnh: Fox News

Anh thành lập Mạng lưới cộng tác bệnh Castleman (CDCN) để thúc đẩy nghiên cứu trên toàn thế giới, đồng thời tự nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của mình. Ban đầu CDCN đặt mục tiêu chế tạo thuốc chữa bệnh trong 25 năm. Kết quả đầu tiên thật bất ngờ, bằng phân tích mẫu máu của mình, anh đã tạo ra một loại thuốc, đặt tên là thuốc Sirolimus. David là bệnh nhân đầu tiên sử dụng Sirolimus để chữa Castleman, bệnh tình của anh thuyên giảm từ đó.

Trong 7 năm, anh và các cộng sự đạt được nhiều bước tiến. "Chúng tôi đầu tư 1 triệu USD vào nghiên cứu, sau đó nhận thêm 7 triệu USD từ chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận", anh nói. Anh và nhóm nghiên cứu đang hướng tới thử nghiệm lâm sàng, dự kiến bắt đầu ở Đại học Pennsylvania cuối năm nay.

David hiện có một con gái. Anh ghi lại hành trình chữa bệnh của mình trong cuốn sách "Chasing My Cure: A Doctor’s Race to Turn Hope into Action".

"Tôi luôn hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho mọi người", anh nói. "Hãy biến hy vọng thành hành động và nhìn ra điều tích cực giữa những thời điểm khó khăn nhất".

Hoài Thu (Theo Fox News)