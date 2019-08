Bác sĩ 93 tuổi vẫn đi dạy phẫu thuật

Giáo sư Harold Ellis đã cống hiến 71 năm cho ngành y tế Anh, hiện dạy giải phẫu 5 ngày một tuần và chưa có ý định nghỉ hưu.

Ellis sinh năm 1926, trong gia đình bố là thợ cắt tóc, mẹ làm thợ may. Ông là một trong những chuyên gia y tế làm việc lâu nhất tại Anh và đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân.

Tháng 7/1948, Cơ quan Y tế Cộng đồng Anh (NHS) thành lập. Cũng thời gian này, Ellis tốt nghiệp khoa Y Đại học Oxford, bắt đầu công việc tại NHS, đồng thời học nội trú bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Radcliffe, Oxford.

Kết thúc kỳ nội trú, ông trở thành bác sĩ phẫu thuật, làm việc tại nhiều bệnh viện ở các thành phố lớn như Oxford, London, Sheffield, Northampton. Từ năm 1960 đến 1989, Ellis là bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật, kiêm giáo sư môn Giải phẫu tại Bệnh viện Westminster.

Năm 63 tuổi, Harold bắt đầu dạy môn Giải phẫu học tại Trường Đại học Cambridge. Một thời gian sau, ông chuyển công tác sang Bệnh viện Guy’s, quận Southwark, London và làm việc cho đến nay. Ngày nay giáo sư vẫn đi dạy hằng tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

Ellis nói ông rất vui khi được cống hiến cả cuộc đời cho NHS và hài lòng với công việc giảng dạy hiện tại. Nhờ đó ông được chứng kiến nhiều thay đổi trong ngành y.

"Kỳ vọng của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe ngày nay cao hơn ngày xưa rất nhiều. Khi tôi mới vào nghề, nếu ai đó sống đến khoảng 60 tuổi đã được coi rất thọ. Ngoài ra, chi phí thuốc và dụng cụ y tế cũng rẻ hơn ngày nay," ông chia sẻ.

Giáo sư Harold Ellis. Ảnh: Mirror

Giáo sư chưa có ý định nghỉ hưu. "Tôi luôn nói với đồng nghiệp khi nào họ thấy tôi quá già thì hãy nói với tôi, khi đó tôi sẽ nghỉ việc", ông nói.

Bên cạnh giảng dạy, Harold còn viết hàng trăm bài báo và sách. Stories from the Operating Theatre and Other Essays (Những câu chuyện từ phòng mổ) là cuốn sách mới nhất vừa được phát hành của ông. Giáo trình y khoa Clinical Anatomy (Giải phẫu học) do ông biên soạn được tái bản 13 lần.

Lê Hằng (Theo Epoch Times)