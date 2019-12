6 dấu hiệu ở chân cảnh báo tình trạng sức khỏe

Chân xuất hiện những vết bầm không rõ nguyên nhân, có thể do bệnh lý gan hoặc vấn đề rối loạn miễn dịch, viêm mạch máu...

Sưng chân

Thường bạn sẽ nhận thấy tình trạng sưng ở bàn chân, mắt cá chân và chân. Hiện tượng này có thể xảy ra khi bạn phải đứng trong một thời gian quá lâu. Đây cũng là dấu hiệu liên quan tới bệnh tim gây ra biến chứng làm chất lỏng hoặc dịch trong cơ thể bị kẹt ở chân và vùng chân dưới.

Đó cũng có thể là biểu hiện của các vấn đề liên quan tới tĩnh mạch. Tĩnh mạch có vấn đề khiến máu không thể được bơm tới các cơ quan trong cơ thể mà lại bị dồn vào chân. Đặc biệt, khi sưng vùng dưới chân, rất có thể cơ thể bạn đang mắc phải các vấn đề về hệ thống bạch huyết. Khi có sự tắc nghẽn trong hệ bạch huyết, chân tay sẽ bị sưng phù.

Da chân có màu xanh hoặc màu tím

Thông thường, da bàn chân chúng ta chuyển sang màu xanh khi thời tiết rất lạnh khiến nhiệt độ cơ thể giảm. Tuy nhiên, có những lúc mà ngón chân thay đổi màu sắc kể cả khi đủ ấm. Đây được gọi là hội chứng ngón chân xanh, thường xảy ra khi các mạch máu bị chặn lại và không thể lưu thông được.

Nổi những cục u ở ngón chân

Những cục u này có thể đột ngột xuất hiện và kéo dài từ một vài đến vài ngày, còn có thể ở cả ngón tay. Đây là dấu hiệu cảnh báo bạn có thể đã bị nhiễm trùng tim do vi khuẩn. Nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường này, hãy tới gặp bác sĩ để được chẩn đoán và kê đơn kháng sinh phù hợp.

Xuất hiện những vết bầm tím

Đôi khi do sơ sẩy mà chúng ta bị va đập chân tay, tạo ra các nốt bầm tím. Nhưng khi chân đột nhiên nổi những vết bầm không phải do va chạm, không rõ nguyên nhân thì có thể đó là dấu hiệu của một số bệnh lý trong cơ thể như bệnh gan. Đó cũng có thể là nguyên nhân của một số bệnh tự miễn, xảy ra do sự rối loạn hệ miễn dịch trong cơ thể. Lúc đó, hệ miễn dịch lại xem chính các tế bào của cơ thể là các kháng nguyên lạ nên quay ra tấn công chúng. Ngoài ra, vết bầm tím không rõ nguyên nhân đó có thể là dấu hiệu của chứng viêm mạch máu, rối loạn mạch máu.

Nổi mẩn đỏ

Phát ban là tình trạng xuất hiện phổ biến với những đốm màu đỏ tươi, đỏ sẫm hoặc thậm chí là tím. Trong một số trường hợp, chúng xuất hiện khi bạn bị ngứa, vì vậy chỉ là một phản ứng dị ứng.

Trong các trường hợp khác, đây là triệu chứng của một số bệnh nghiêm trọng như viêm mạch máu hoặc bệnh tự miễn dịch như lupus ban đỏ hoặc viêm khớp dạng thấp.

Tĩnh mạch như mạng nhện

Tĩnh mạch mạng nhện có thể xuất hiện trong thai kỳ hoặc do béo phì và lười vận động. Thông thường, tĩnh mạch mạng nhện sinh ra do sự giãn tĩnh mạch và đôi khi bạn cảm thấy hơi đau ở khu vực này.

Ngày nay, đây không phải là căn bệnh hiếm gặp, khoảng 30% dân số mắc phải. Chúng cũng có thể xuất hiện dạng sần hoặc xoắn và thường có màu đỏ.

Minh Ngân (Theo Bright Side)