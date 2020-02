3 viên bi hút nhau trong bụng bé trai

TP HCMBa viên bi nam châm hít vào nhau khiến dạ dày và ruột non bé trai 6 tuổi quê Tiền Giang dính chặt, hoại tử.

Bệnh nhi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 18/2 với bụng đau, chướng to. Ảnh chụp X-quang thấy một viên bi ở dạ dày, hai viên còn lại nằm tại ruột non, hít vào nhau khiến dạ dày và ruột non dính chặt, đang bắt đầu hoại tử.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng kíp mổ tiến hành phẫu thuật cho bé. Ba viên bi bắt đầu rỉ sét, gây thủng dạ dày, ruột non, ứ dịch, nhiễm trùng... Sau khi đưa các viên bi ra ngoài, ê kíp cẩn trọng khâu lại các vết thủng, vệ sinh vùng tổn thương.

Ngày 24/2, sức khỏe bé dần hồi phục, đang được theo dõi tại viện.

3 viên bi nam châm được lấy khỏi bụng bé trai. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Mẹ bé cho biết 6 ngày trước nhập viện, bé đòi chơi mô hình lắp ráp bằng viên bi nam châm. Ngày hôm sau bé than đau bụng, nôn ói. Mẹ nghi ngờ con nuốt bi, ban đầu bé bảo không có, sau đó đau nhiều mới kể đã nuốt 3 viên.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, viên bi nam châm hít vào nhau tạo nên mô hình, nên khi trẻ nuốt vào bụng viên bi cũng hít chặt, không ra ngoài theo cách tự nhiên được. Rất nhiều bệnh nhi bị hóc đồ chơi loại tháo rời mảnh ghép, bị vỡ thành miếng nhỏ hoặc đồ chơi không phù hợp tuổi. Đồ chơi bi sắt nam châm được khuyến cáo dành cho trẻ 7 tuổi trở lên.

Phụ huynh lưu ý, trẻ có dấu hiệu đau bụng, sốt, mệt sau khi chơi đồ chơi, hãy tìm hiểu bé hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ kịp thời kiểm tra và xử lý.

Lê Phương