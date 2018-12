3 bé trai sinh ba trong bọc ối

3 bé trai cân nặng lần lượt 1,9 kg, 1,8 kg và 1,7 kg, sinh non khi mới 33 tuần thai, được bố mẹ đặt tên Rau - Củ - Quả. Mẹ các cháu mới 19 tuổi, mang thai 3 tự nhiên, nhập viện khi mới ở tuần thứ 30 thai kỳ do dọa sinh non. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương giúp thai phụ dưỡng thai đến 33 tuần tuổi mới mổ bắt con hôm 1/9.

Bé chào đời trong bọc ối. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Khi phẫu thuật, ê kíp mổ bắt gặp 3 cháu bé vẫn nằm trong bọc ối nên nhấc cả bọc ra ngoài và cắt bọc để bé cất tiếng khóc đầu đời. Hiện tại 3 trẻ sức khỏe tốt, ngủ ngoan, bú khỏe.

Theo các bác sĩ sản khoa, trường hợp trẻ chào đời trong túi ối được dân gian gọi nôm na là đẻ "bọc điều". Đây là trường hợp hiếm gặp. Các tài liệu y khoa ghi nhận trong 80.000 ca sinh nở mới có một trường hợp còn nguyên bọc ối, bởi lẽ trong quá trình chuyển dạ của người mẹ, các cơn co bóp tử cung để đẩy em bé ra ngoài sẽ khiến cho bọc ối vỡ.

3 em bé trong ca sinh ba đẻ "bọc điều". Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động (Hà Nội), cho biết trường hợp trẻ chào đời "bọc điều" thường gặp ở các ca sinh non, song cũng có những ca sinh thường vẫn còn nguyên bọc ối. Thông thường, các bác sĩ sẽ chủ động rạch bọc ối để đón trẻ chào đời, tránh để quá lâu bé có thể tử vong vì bị ngạt khí.

Hà An