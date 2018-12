20 năm tuyệt vọng kiếm con của đôi vợ chồng vô sinh

Làm sao để biết mình bị vô sinh / Nam giới từng mắc quai bị có dẫn đến vô sinh

Chia sẻ hành trình kiếm con vất vả của mình tại lễ kỷ niệm 4 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội ngày 20/8; không ít lần chị Thủy nghẹn ngào. Sinh năm 1976, lấy chồng từ năm 20 tuổi chị không ngờ rằng đến tận 20 năm sau mới có được niềm hạnh phúc của người làm mẹ. Chị đã phải mổ thông tắc vòi trứng, 2 lần chửa ngoài tử cung, rồi mổ cắt polyp và rất nhiều lần làm thụ tinh trong ống nghiệm không thành công.

Năm 2012, qua người quen hai vợ chồng chị đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thử một lần nữa. Và lần này cũng không thành công.

Vợ chồng chị Thủy hạnh phúc bên con sau 20 năm vô sinh. Ảnh: N.P..

“Bác sĩ đề nghị thụ tinh lần nữa nhưng vì đã quá nhiều lần thất vọng, mình muốn từ bỏ và nhờ người khác mang thai hộ. Các bác sĩ động viên mình rất nhiều, vợ chồng quyết định thực hiện lần cuối cùng”, chị Thủy chia sẻ. Khi chuẩn bị đặt phôi chị Thủy lại thấy chán nản, tuyệt vọng, đau đớn, khi phát hiện mang polyp phải mổ.

Ngày 27/2/2015, bác sĩ đặt 3 phôi vào tử cung chị. 14 ngày sau thử que thử thai lên 2 vạch. Chị nhớ mãi lúc đấy hai vợ chồng thậm chí cãi nhau, đặt ra mọi giải thuyết xem liệu kết quả thử có chính xác. Đến khi quay lại bệnh viện thử máu cầm tờ kết quả trên tay vợ chồng chị vẫn chưa thể tin mình có con. Thậm chí ngay cả khi bụng to 5-6 tháng nhiều lúc chị vẫn hỏi chồng "em có bầu sao".

Hai bé sinh đôi nhà chị Thủy đã được 9 tháng tuổi. Ảnh: N.P.

“Mình sinh đôi một trai một gái, mỗi bé chào đời nặng 2,7 kg. Đến nay các bé đã được 9 tháng, nhìn con nhiều lúc mình không cầm nổi nước mắt vui sướng, vì thế mà mình đặt tên ở nhà của hai con là Mong và Mỏi”, chị Thủy nói.

Vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng không có thai sau 12 tháng quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp tránh thai nào. Tại nước ta, tỷ lệ vô sinh hiện xu hướng tăng nhanh.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ, các trường hợp vợ chồng bị hiếm muộn đến viện rất đa dạng, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó nguyên nhân do người vợ chiếm 40%, do chồng 40%, 10% là nguyên nhân khác và 10% chưa rõ nguyên nhân. Tỷ lệ thành công của các cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn cũng khá cao. Quan trọng là các cặp sớm nhận thức được tình trạng hiếm muộn để có biện pháp can thiệp y khoa phù hợp và điều trị thành công.

Phương Trang