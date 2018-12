19 học viên ở Hà Nội nhập viện sau bữa ăn tối

Từ tối 26/7 đến cuối ngày 27/7, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Giao thông vận tải (Hà Nội) tiếp nhận 19 bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa. Sau khi khám, 16 bệnh nhân ổn định được xuất viện, 3 người phải nằm viện theo dõi. Xét nghiệm máu cho thấy họ bị giảm kali. Các bệnh nhân được chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa.

Họ đều là học viên của một công ty đang theo học trường đào tạo nguồn nhân lực tại xã Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội). Bữa cơm tối gồm cơm, thịt kho tàu, đậu xốt, bắp cải xào, canh mùng tơi. Sau ăn tối 3-10 giờ thì họ có biểu hiện bất thường.

Theo bà Hoàng Thị Minh Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, bữa ăn do Công ty Nhật Anh cung cấp và được nấu từ một cơ sở có địa chỉ ở Hà Đông. Chi cục tiếp tục kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở ở Hà Đông.

Chi cục yêu cầu Công ty Nhật Anh dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đoàn kiểm tra nghi ngờ vi sinh trong thức ăn gây ngộ độc.

Trước đó, ngày 7/7, 29 học viên của một công ty khác cũng học tại trường này phải nhập viện sau bữa ăn tối do Công ty New Sky cung cấp. Kiểm tra hoạt động của cơ sở ngay sau đó, cơ quan chức năng phát hiện điều kiện vệ sinh tại khu vực bếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ không đạt theo yêu cầu. Công ty không có hệ thống phòng chống côn trùng và động vật gây hại; không có hồ sơ nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Khi đó, cơ sở chưa xuất trình các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng nguồn gốc thực phẩm, sổ kiểm thực ba bước...

Phương Trang