10 bệnh nhân Nghệ An sốc khi chạy thận do hệ thống cấp nước nhiễm khuẩn

Hội đồng chuyên môn xác định hệ thống cấp nước tinh khiết chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Nghệ An có đoạn gấp góc gây ứ đọng nước.

Tại họp báo sáng 5/8, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Xuân Hồng thông báo: "Hệ thống dẫn nước R.O ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có những điểm nối và gấp góc, có điểm chết làm ứ đọng nước tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển". Hệ thống dẫn nước này được lắp đặt từ năm 2016, cung cấp nước siêu tinh khiết cho các máy chạy thận nhân tạo để lọc máu.

Kết luận này được hội đồng chuyên môn đưa ra sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình chạy thận ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, test và làm sạch hệ thống cấp nước R.O, lấy mẫu nước gửi Viện Sức Khỏe Nghề nghiệp và môi trường Hà Nội xét nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu lý hóa, vì sinh và độc tố...

Chiều 30/7 ca chạy thận thứ ba tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có 21 bệnh nhân thì 10 người xuất hiện phản ứng bất thường. Bốn người triệu chứng thoáng qua, tự hết sau khi kết thúc cuộc lọc thận. 6 người nặng hơn, ngoài tình trạng sốt còn tụt huyết áp, rét run, khó thở. Hai người nặng hôm sau được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội tiếp tục điều trị do bị sốc nhiễm khuẩn huyết. Hiện sức khỏe 10 bệnh nhân đều ổn định.

Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế thành lập hôm 31/7 gồm các bác sĩ tại Nghệ An và hai chuyên gia thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nhằm kiểm tra quy trình chạy thận và tìm nguyên nhân sự cố.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai, thành viên hội đồng chuyên môn, cho biết hệ thống cấp nước lọc thận ở bệnh viện Nghệ An thiết kế theo dạng đường ống đi men tường, dài, nhiều đoạn gấp khúc, trong khi đó tiêu chuẩn thế giới là ống phải ngắn nhất và ít gấp khúc nhất để không đọng nước. Chính những đoạn gấp góc này làm ứ đọng nước, vi khuẩn có điều kiện phát triển. Những vi khuẩn này không thể định danh, gặp yếu tố thuận lợi, ví dụ dòng chảy thay đổi trong quá trình vận hành máy, vi khuẩn bung ra gây nhiễm khuẩn cho bệnh nhân. Điều này lý giải tại sao trong cùng một ca chạy thận 21 người chỉ có 10 người gặp sự cố, đồng thời xảy ra ở ca thứ ba trong khi hai ca chạy thận trước đó không có bất thường.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An công bố sự cố chạy thận xảy ra hôm 30/7. Ảnh: Nguyễn Hải.

Hội đồng chuyên môn kiến nghị bệnh viện rà soát lại quy trình và thay mới toàn bộ hệ thống dẫn nước R.O theo tiêu chuẩn quy định. Các máy chạy thận ở bệnh viện Nghệ An 6 tháng được kiểm tra hệ thống cấp nước một lần, gần nhất là ngày 23/6. Các chuyên gia đánh giá bệnh viện làm đúng quy trình chạy thận và kịp thời xử lý khi có sự cố.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng tại họp báo sáng 5/8. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nói: "Đây là sự cố nghiêm trọng, được quan tâm do sức nóng của vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình hai năm trước nên Sở Y tế thông tin rộng rãi vụ việc để trấn an dư luận". Tiến sĩ Dũng cũng cho rằng nguyên nhân tai biến chạy thận ở Hòa Bình là do hóa chất; còn sự cố chạy thận tại Nghệ An là vi khuẩn.

Sở Y tế đang xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan để xử lý.

Máy chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang ngừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hải.

Hiện các máy chạy thận ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vẫn ngưng hoạt động. 135 bệnh nhân chạy thận định kỳ tại đây đã được chuyển đến các bệnh viện khác trên địa bàn để lọc máu tiếp tục.

Ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho hay hệ thống chạy thận muốn hoạt động trở lại thì vấn đề quan trọng nhất là sự an toàn tuyệt đối cho người bệnh. "Sau khi khắc phục nguyên nhân, thay thế hệ thống dẫn nước R.O để hạn chế tối đa các điểm gấp khúc, rà soát lại toàn bộ quy trình chạy thận, xét nghiệm lại các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định, bệnh viện sẽ báo cáo Sở xem xét cho hoạt động trở lại", ông Tuệ nói.

Nguyễn Hải