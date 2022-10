Sức khỏe hay tiền bạc quan trọng hơn?

Khảo sát thực hiện trên 12.000 người ở Trung Quốc, Hong Kong, Singapore và Anh cho thấy sức khỏe tài chính và sức khỏe thể chất, tinh thần có sự kết nối chặt chẽ.

Tại Singapore, 87% người được hỏi nói rằng họ khỏe mạnh về thể chất, tinh thần, 55% trong số đó cho biết họ ổn về mặt tài chính. Ngược lại, trong nhóm cho biết không đủ sức khỏe, chỉ 37% cho biết đủ sức khỏe tinh thần và 23% cho biết đủ sức khỏe tài chính.

Nhiều nghiên cứu khác nhau có thể chứng minh lý thuyết này là đúng.

Ảnh minh họa: Unsplash

Một nghiên cứu khác của tờ The Atlantic cho thấy những thành phố khỏe mạnh nhất ở Mỹ là Minneapolis và Washington DC. Nghiên cứu chỉ ra, những người có thu nhập trung bình cao hơn ở Minneapolis và Washington DC có thể lực tốt hơn. Điều này có thể liên quan đến các dịch vụ y tế tốt hơn, các lựa chọn thực phẩm hữu cơ hoặc lành mạnh, thực phẩm bổ sung tốt hơn, trong khi với những người thu nhập thấp hơn, đây có thể không phải ưu tiên của họ.

Nghiên cứu cũng cho thấy, nguồn nhân lực ở Minneapolis và Washington DC có chất lượng cao hơn so với các thành phố khác. Nguồn nhân lực bao gồm kỹ năng, trình độ học vấn và các yếu tố khác đóng góp vào lực lượng lao động và nền kinh tế. Trình độ học vấn cao hơn rất có thể sẽ dẫn đến cơ hội việc làm tốt hơn và mức lương cao hơn, dẫn đến sức khỏe tốt hơn do sức khỏe tài chính tốt hơn.

Thu nhập tốt dẫn đến cuộc sống tốt

Trong một nghiên cứu của Viện Đô thị và Đại học Virginia, khỏe mạnh về tài chính giúp bạn có ít nguy cơ mắc bệnh hơn, do đó tăng tuổi thọ. Kết quả trong nghiên cứu cho thấy nhóm thu nhập thấp nhất có nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch vành, thận, gan cao gấp ba lần so với nhóm thu nhập cao nhất. Trong đó, những người có thu nhập gia đình hàng năm dưới 35.000 USD (nhóm nghèo) báo cáo cảm giác lo lắng và buồn bã gấp bốn lần so với các gia đình thu nhập trên 100.000 USD. Trong cùng một nghiên cứu, nhóm thu nhập cao nhất có thể sống trung bình nhiều hơn 6 năm so với nhóm thu nhập thấp nhất, điều này cho thấy sự ổn định tài chính cũng có thể kéo dài tuổi thọ.

Trong một bài báo của News Medical, các gia đình Mỹ có thu nhập âm hoặc không có thu nhập sẽ có ít nguồn lực hơn trong trường hợp thất nghiệp, ốm đau đột xuất hoặc các tình huống khác phát sinh chi phí lớn. Điều này ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính, thể chất của người đó. Cũng như vậy, sức khỏe yếu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, dẫn đến nghỉ học hoặc nghỉ việc sớm mà không được hỗ trợ tài chính, điều này gây thêm căng thẳng và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của họ.

Sức khỏe là của cải nhưng có của cải không có nghĩa là khỏe mạnh

93% người được hỏi trong thăm dò ở Singapore tin rằng không thể tận hưởng sự giàu có nếu không có sức khỏe thể chất. 91% người được hỏi tin rằng nếu sức khỏe tinh thần không tốt sẽ không thể hưởng thụ giàu có (về mặt vật chất). Người Singapore dường như cảm thấy rằng sức khỏe thể chất và tinh thần là những điều kiện tiên quyết để được gọi là giàu có.

Cân bằng sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính là chìa khóa của hạnh phúc

Hầu hết những người tham gia khảo sát cho rằng sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính có tầm quan trọng như nhau. Làm thế nào để cân bằng trong cả ba lĩnh vực của cuộc sống?

Liên quan đến sức khỏe thể chất, các chuyên gia khuyên bạn nên điều chỉnh chế độ ăn uống lành mạnh hơn và tập thể dục thường xuyên, giúp cơ thể khỏe mạnh, điều này giúp đảm bảo sức khỏe thể chất. Về sức khỏe tinh thần, bạn cần chủ động lập ra các mục tiêu, theo dõi chi tiêu của mình và nhờ thế, kiểm soát các tác nhân gây căng thẳng về tài chính.

Sức khỏe tài chính được xác định bởi một số chỉ số chính, bao gồm tiết kiệm, giá trị ròng và nợ. Một trong những chiến lược để đạt được sức khỏe tài chính tối ưu là lập ngân sách, ví dụ theo quy tắc 50-30-20 (50% cho nhu cầu, 30% cho mong muốn và 20% cho khoản tiết kiệm).

Trong trường hợp bạn là người có thể chất sẵn kém, sức khỏe yếu, nên chủ động lập quỹ khẩn cấp, mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo... để có sự phòng chống nhất định trong trường hợp có bất cứ vấn đề nào xảy ra.

Thùy Linh (Theo Asianone)