'Sức khỏe cư dân là mối quan tâm hàng đầu khi phát triển dự án'

Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land, Lê Trọng Khương chia sẻ trong mỗi dự án, hoạt động, doanh nghiệp đều chú trọng sức khỏe cư dân, lan tỏa tinh thần sống lành mạnh.

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Báo VnExpress tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 26/7. Hưng Thịnh Land tham gia với vai trò đơn vị đồng hành, kỳ vọng tổ chức giải chạy quy mô lớn, chuyên nghiệp, lan tỏa ý thức rèn luyện thể thao trong cộng đồng. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần đề cao sức khỏe cư dân, cộng đồng mà Hưng Thịnh Land hướng đến trong nhiều năm qua.

Ông Lê Trọng Khương - Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land chia sẻ vai trò, kỳ vọng và những hoạt động cụ thể của doanh nghiệp khi đồng hành cùng VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020.

Ông Lê Trọng Khương - Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land tại buổi họp báo giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 diễn ra ngày 24/6 tại TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa.

- Vì sao Hưng Thịnh Land quyết định đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020?

- Năm 2019, chúng tôi là một trong những nhà tài trợ chính của VnExpress Marathon Quy Nhơn. Thành công của chương trình mang đến những hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể thao đến cộng đồng. Vì vậy năm nay Hưng Thịnh Land quyết định tiếp tục ủng hộ giải chạy một cách mạnh mẽ hơn qua vai trò đơn vị đồng hành cùng ban tổ chức.

Đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 thì yếu tố sức khỏe càng được mọi người coi trọng. Do đó, chúng tôi quyết định mở rộng các hoạt động hỗ trợ giải chạy năm nay, với tinh thần đồng hành sát sao hơn, nhằm thu hút nhiều người tham gia hơn nữa và truyền cảm hứng nhiều hơn nữa đến mọi người.

- Công ty kỳ vọng gì vào mùa giải năm nay?

- Hưng Thịnh Land đã lên kế hoạch cụ thể phối hợp với ban tổ chức hỗ trợ tốt nhất cho các vận động viên nhằm mang đến một giải chạy chuyên nghiệp, an toàn và hấp dẫn. Ngoài ra doanh nghiệp dành riêng hai giải thưởng khích lệ hai nhà vô địch cự ly 42 km nam và nữ, mỗi giải 15 triệu đồng. Hơn 50 thành viên của gia đình Hưng Thịnh Land cũng đăng ký tham gia, hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần thể dục thể thao trong giới văn phòng.

Bên cạnh đó, thông qua giải chạy, Quy Nhơn sẽ thu hút đông đảo lượng du khách hơn nữa. Giải chạy sẽ góp sức vào nỗ lực chung thúc đẩy "ngành công nghiệp không khói", đưa thành phố biển xinh đẹp này trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Rất vui là đến thời điểm hiện tại, giải thu hút hàng nghìn vận động viên đăng ký tham dự đủ mọi lứa tuổi, cả những người cao tuổi, trẻ em đến những vận động viên khuyết tật từ khắp mọi miền, runner quốc tế hào hứng tham gia. Chúng tôi mong muốn đóng góp cho một nền thể thao chuyên nghiệp, nhân văn, mang tính kết nối và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

- Bên cạnh VnExpress Marathon Quy Nhơn, công ty còn góp phần lan tỏa đẩy tinh thần thể thao ở những giải đấu thể thao lớn khác?

- Đối với cộng đồng, trong những năm qua, Hưng Thịnh Land và Tập đoàn Hưng Thịnh là những mạnh thường quân nổi bật của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã có nhiều hoạt động như thưởng nóng sau các trận đấu, các chương trình tài trợ phát triển thể chất, trí tuệ toàn diện cho tài năng trẻ, và đặc biệt là đồng hành lâu dài với các đội bóng nam và nữ của đội tuyển quốc gia. Con số hiện tại đã lên tới hàng trăm tỷ đồng tài trợ.

Hưng Thịnh Land tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển bóng đá nữ trẻ trong 5 năm (tháng 1/2020 đến tháng 12/2024).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thường xuyên đồng hành cùng các giải marathon, các giải thi đấu tennis chuyên nghiệp, các giải đua xe đạp trên toàn quốc... nhằm lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Những hoạt động chăm sóc sức khỏe còn được chú trọng ngay trong nội bộ công ty. Có sức khỏe, tinh thần mới sảng khoái, từ đó làm việc hiệu quả và sống hạnh phúc hơn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhiều hơn đến xã hội. Do đó chúng tôi khuyến khích đội ngũ tham gia rèn luyện thể lực thông qua bóng đá, tennis, cầu lông...

Nhiều năm qua, Hưng Thịnh Land cùng Tập đoàn Hưng Thịnh thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, xã hội tại tỉnh Bình Định, tập trung phát triển các dự án phục vụ nhu cầu an cư, du lịch, nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn. Đây đều là các hoạt động nằm trong quan điểm xuyên suốt của Hưng Thịnh là hướng đến sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của tỉnh Bình Định.

VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019 thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho Hưng Thịnh Land tiếp tục tham gia mùa giải 2020 với vai trò đơn vị đồng hành cùng ban tổ chức. Ảnh: Ngọc Thành.

- Tinh thần vì sức khỏe cộng đồng được thể hiện như thế nào tại các dòng sản phẩm của Hưng Thịnh Land?

- Chúng tôi luôn quan niệm "có khách hàng, mới có Hưng Thịnh". Do đó quan tâm đến nơi an cư từ những chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo sức khỏe và trải nghiệm sống chất lượng của cư dân, luôn là kim chỉ nam trong hoạt động của Tập đoàn. Mỗi dự án do chúng tôi đầu tư, phát triển đều cố gắng tạo ra không gian sống trong lành, thông thoáng, tận dụng tốt ánh sáng tự nhiên và gió trời từ ban công mỗi căn hộ. Hệ thống tiện ích nội khu cũng được đầu tư bài bản như công viên, hồ bơi, đường dạo... để chăm sóc sức khỏe cư dân.

Trong suốt 18 năm qua, Hưng Thịnh Land đã song hành cùng Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển hàng loạt dự án bất động sản trên cả nước, cung cấp hơn 50.000 sản phẩm đa dạng loại hình. Chúng tôi mong rằng không chỉ tạo dựng chốn an cư văn minh, hiện đại với giá cả hợp lý mà còn nỗ lực đem đến những không gian sống tốt cho sức khỏe, hài hòa với thiên nhiên.

Tại khu vực thành thị, nơi tập trung chủ yếu các dự án của Hưng Thịnh, chúng tôi luôn cố gắng dành nhiều không gian nhất có thể cho các khu sở hữu chung như công viên, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng... để cư dân hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống ngay tại khu căn hộ của mình. Ngoài ra, việc tích cực ứng dụng công nghệ smart home vào các khu căn hộ cũng góp phần đem đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi nhất, giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường.

Riêng dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đang được Hưng Thịnh tập trung phát triển ở các thành phố biển có du lịch phát triển, các tiện ích phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cư dân và khách lưu trú luôn được chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, sau Covid-19, khách hàng lại càng chú trọng nhiều hơn đến các sản phẩm bất động sản có môi trường sống an toàn. Một căn hộ, một căn biệt thự nghỉ dưỡng bên biển, nơi có khí hậu trong lành giúp thanh lọc cơ thể, phục hồi sức khỏe, phòng ngừa một số loại bệnh và tái tạo năng lượng sẽ là khoản đầu tư khôn ngoan cả về tài sản lẫn sức khỏe, trong đó sức khỏe là của để dành vô giá và ý nghĩa nhất trong cuộc sống.

- Ông đánh giá gì về tiềm năng phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, Bình Định?

- Thời gian gần đây, Quy Nhơn nổi lên là vùng đất du lịch mới với lượng du khách tăng hơn 20% mỗi năm nhờ sở hữu nhiều vùng biển đẹp, thiên nhiên, khí hậu trong lành. Đây là điểm du lịch an toàn, có hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, là điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động giải trí, du lịch, chương trình văn hóa nghệ thuật.

Chúng tôi nhận thấy các giải thể thao chuyên nghiệp như VnExpress Marathon thu hút đông đảo vận động viên, du khách tham gia sẽ góp phần tăng cường vị thế của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch Việt Nam, vươn tầm Đông Nam Á. Đây cũng là động lực to lớn để phát triển thị trường bất động sản, đặc biệt là nhu cầu về bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại phố biển này.

Phối cảnh tổng thể dự án Grand Center Quy Nhon tại trung tâm thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tại Bình Định, chúng tôi đã phát triển nhiều dự án, có thể kể đến dự án căn hộ du lịch Quy Nhon Melody và dự án căn hộ Grand Center Quy Nhon ở vị trí đắc địa trung tâm phố biển. Ngoài ra, công ty đã mua lại một quỹ đất lên đến 1.500 ha tại Bình Định với kế hoạch phát triển thành một đại đô thị đa dạng sản phẩm gồm shophouse, resort, khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí mang tầm cỡ Đông Nam Á với tổng vốn đầu tư lớn. Dự án này còn được đầu tư một khu nhạc nước hoành tráng, mãn nhãn. Đây kỳ vọng sẽ là một "thiên đường nghỉ dưỡng, giải trí" ấn tượng.

Với các dự án đang và sắp triển khai tại phố biển Quy Nhơn, Hưng Thịnh Land cùng Tập đoàn Hưng Thịnh luôn mong muốn có thể đem lại những trải nghiệm đáng nhớ cho tất cả du khách đến với Quy Nhơn, góp phần vào sự phát triển giàu đẹp của miền đất võ.

