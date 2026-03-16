Sức hút Phú Quốc trong mắt nhà đầu tư

Phú Quốc thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng nhờ khả năng khai thác thực và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, xu hướng dịch chuyển dòng tiền ra các thị trường du lịch đang trở nên rõ nét trong bối cảnh bất động sản đô thị cạnh tranh cao. Trong đó, Phú Quốc được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ sự phát triển của du lịch và hạ tầng.

Nhà đầu tư Đoàn Trung Dũng, người từng sinh sống nhiều năm tại Australia trước khi trở về Việt Nam, cho biết danh mục đầu tư của ông trải dài tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa và một số thị trường mới nổi. Tuy nhiên, Phú Quốc là khu vực ông đánh giá có tiềm năng dài hạn nhờ lợi thế thiên nhiên và khả năng phát triển du lịch.

Nhà đầu tư Đoàn Trung Dũng. Ảnh: Ánh Dương

Theo ông Dũng, khí hậu nắng ấm quanh năm và sự phát triển của dịch vụ du lịch giúp hoạt động kinh doanh lưu trú tại đảo duy trì ổn định trong nhiều mùa.

"Tôi quyết định đầu tư tại Thị trấn Hoàng hôn chỉ sau một chuyến du lịch. Đến nay, tôi thậm chí đã chuyển hẳn vào đây làm ăn", ông Dũng nói.

Triển vọng của thị trường được kỳ vọng gia tăng khi Phú Quốc chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Thời gian qua, địa phương đang triển khai nhiều dự án nâng cấp hạ tầng và dịch vụ nhằm phục vụ sự kiện này.

Nhận định về Phú Quốc trong bối cảnh APEC 2027, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng với hệ thống đầu tư hiện nay, địa phương sẽ thành hòn đảo "đẹp, giá trị cao" đồng thời hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế. "Khi giới đầu tư quốc tế đến, cơ hội sẽ rất lớn. Nhà đầu tư trong nước nếu không nhanh chân có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ vàng", ông Đính nói.

Phối cảnh các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group

Theo bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc dự án tại NewstarLand, sự dịch chuyển dòng tiền hiện nay phản ánh thay đổi trong cách lựa chọn tài sản của nhà đầu tư.

"Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến những sản phẩm có thể khai thác thực, tạo dòng tiền ổn định và đồng thời mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng. Vì vậy, căn hộ biển tại các điểm đến du lịch lớn đang nhận được sự chú ý", bà Hiền nhận định.

Du lịch Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng trong những năm gần đây. Năm 2025, địa phương đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt gần 44.000 tỷ đồng.

Các căn hộ Sun Grand City Hillside Residence sở hữu tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Sun Group

Trong bối cảnh đó, một số dự án căn hộ biển tại Nam đảo được thị trường quan tâm, trong đó có phân khu The Sunset thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence.

Theo thông tin từ đơn vị phân phối, dòng căn hộ này được thiết kế theo mô hình cho phép chủ sở hữu chủ động khai thác, thay vì phụ thuộc vào chương trình vận hành tập trung hoặc cam kết lợi nhuận cố định. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư linh hoạt sử dụng tài sản cho nhiều mục đích như lưu trú cá nhân, nghỉ dưỡng hoặc cho thuê ngắn hạn.

Phối cảnh căn hộ The Sunset với tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Sun Group

Dự án nằm trong khu vực Sunset Town - nơi tập trung nhiều công trình du lịch, giải trí và hoạt động lễ hội. Tọa lạc trên sườn núi Ông Quán, nhiều căn hộ tại đây có thể ôm trọn khung cảnh hoàng hôn đặc trưng và pháo hoa tại Cầu Hôn – nơi diễn ra các show diễn nghệ thuật như Kiss Of The Sea, Symphony Of The Sea... Theo một số đơn vị vận hành lưu trú tại khu vực này, cao điểm du lịch từ cuối năm 2025 đến hết tháng 3/2026, quỹ căn hộ được lấp đầy toàn bộ. Tính trung bình các tháng, tỷ lệ này duy trì trên 80%.

Trong bối cảnh lượng khách du lịch tăng và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện, căn hộ biển tại Phú Quốc được một số nhà đầu tư xem là lựa chọn kết hợp giữa nhu cầu nghỉ dưỡng và khai thác kinh doanh.

Hoài Phương