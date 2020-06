Sức hút nhà phố thương mại tại Bến Cát, Bình Dương

Thị trường bất động sản Bình Dương đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát do giá nhà khu vực này còn đang rẻ, nhu cầu cho thuê của các chuyên gia vẫn lớn, tạo tiềm năng tăng giá rất cao. Bên cạnh hạ tầng, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cũng đang tập trung quy hoạch các khu thương mại - dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và chuẩn bị lên đô thị loại 3 vào năm 2020.

Phối cảnh khu đô thị thương mại Ngũ Tượng Khải Hoàn

Là khu nhà phố thương mại quy mô lớn tại thị xã Bến Cát, khu đô thị thương mại Ngũ Tượng Khải Hoàn đầy đủ các tiện ích như trường học, công viên, khu thể dục thể thao,... Tiện ích liên kết của dự án khá đa dạng gồm trường Đại học quốc tế Việt Đức, Đại học Thủ Dầu Một, chợ Bến Cát, Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước...

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa, ngã tư giữa Trường Đại học Quốc tế Việt Đức (Khu Ecolakes - Setia Becamex), Mỹ Phước 3 và Dự án Ngũ Tượng Khải Hoàn. Mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với đại lộ Bình Dương (QL13) và mặt tiền đường Vành Đai 4 rộng 62 mét.

Theo quy hoạch, trên tuyến đường này sẽ phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ đa dạng như: trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị, dịch vụ logistics,... phục vụ hàng chục khu công nghiệp lớn như Rạch Bắp, Protrade Singapore, Mỹ Phước, VSIP 2,... Ngoài ra, Khu công nghiệp - khoa học công nghệ cao 900 ha, hứa hẹn tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả khu vực.

Trước đây, khi chưa có khu công nghiệp Mỹ Phước, Bến Cát là địa phương sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng nay đã trở thành thủ phủ công nghiệp với hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư đang làm việc, thương mại dịch vụ phát triển giúp bất động sản tăng giá đáng kể. Giới kinh doanh bất động sản kỳ vọng việc đầu tư mạnh cho hạ tầng và công nghiệp sẽ tiếp tục giúp Bến Cát, Bàu Bàng cất cánh.

Chủ đầu tư cho biết khu đô thị thương mại Ngũ Tượng Khải Hoàn còn tạo sóng trên thị trường bất động sản Bình Dương nhờ hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý đầy đủ. "Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh nhiều khách hàng đề cao yếu tố an toàn trước khi quyết định xuống tiền", vị đại diện nói.

Mặt bằng tổng thể khu đô thị thương mại Ngũ Tượng Khải Hoàn

Nhà phố thương mại là mô hình nhà ở kết hợp với hoạt động kinh doanh đa dạng. Đặc điểm của dòng sản phẩm này là thường nằm ở các khu đông dân cư, kinh tế phát triển, hạ tầng kết nối tốt thuận lợi cho các hoạt động giao thương.

Theo đánh giá của chủ đầu tư dự án, khu Công nghiệp Đô thị Dịch vụ Mỹ Phước 1 đã lấp đầy từ nhiều năm nay, các nhà đầu tư đang mong muốn mở rộng quy mô sản xuất và mở rộng các dịch vụ tiện ích khác nhưng hiện nay quỹ đất đã không còn nhiều.

Do đó, dòng người bao gồm cán bộ, công nhân viên tại khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 1 sẽ tràn sang khu dân cư mới tại dự án Khu đô thị thương mại Ngũ Tượng Khải Hoàn để sinh sống và kinh doanh, mang đến sức hút cho nhà phố thương mại Ngũ Tượng Khải Hoàn.

"Lợi thế cạnh tranh về vị trí, hạ tầng và pháp lý giúp dự án có cơ hội gia tăng lợi nhuận", vị đại diện nói.

(Nguồn: Vision Land)