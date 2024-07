Sức hút nhà phố Soho tại The Global City

Thừa hưởng lợi thế về vị trí và nhịp sống sôi động của The Global City, khu nhà phố Soho thời gian qua liên tục đón nhiều thương hiệu lớn đến kinh doanh. ​​​​​​

Nhà phố thương mại Soho là phân khu đầu tiên hoàn thiện tại The Global City (phường An Phú, TP Thủ Đức). Thời gian qua, phân khu đã bàn giao nhà cho một số chủ sở hữu, đáp ứng nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh. Trong đó, các căn ở vị trí mặt tiền Đỗ Xuân Hợp được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm nhờ sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị lẫn lợi nhuận từ kinh doanh.

Khu nhà phố thương mại mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp. Ảnh: Masterise Homes

Tiềm năng nhà phố mặt tiền Đỗ Xuân Hợp đến từ nhiều yếu tố như vị trí đắc địa, số lượng khan hiếm cộng với việc được đơn vị hàng đầu thiết kế tối ưu công năng.

Với vị trí mặt tiền Đỗ Xuân Hợp, cư dân kết nối thuận lợi đến đường Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội cũ), trục liên thông đến nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây và đường Nguyễn Duy Trinh để vào cảng Cát Lái. Ngay giao điểm với đường Võ Nguyên Giáp là trạm metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Còn về hướng cao tốc, cư dân có thể kết nối đến Mai Chí Thọ, vào trung tâm quận 1 trong 20 phút.

Bên cạnh đó dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng đang được thành phố xúc tiến nhằm tăng cường tính kết nối cho khu vực. Như vậy khu nhà phố mặt tiền Soho sẽ hưởng lợi nhiều khi tuyến đường này hoàn tất mở rộng lộ giới trong tương lai.

Lưu lượng giao thông và dân cư xung quanh cũng là một lợi thế cho hoạt động thương mại tại Soho. Đường Đỗ Xuân Hợp đón hàng trăm nghìn lượt người di chuyển mỗi ngày. Bán kính 2 km quanh dự án có gần 300.000 dân sinh sống. Riêng The Global City mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người đến tham quan, là nguồn khách hàng tiềm năng cho các thương hiệu F&B, mua sắm, dịch vụ tại đây.

The Global City sau khi hoàn thiện có thể đón gần 200.000 lượt du khách đến đây vào mỗi dịp cuối tuần, với những hoạt động giải trí, ăn uống, vui chơi. Các dịp lễ, Tết, khu đô thị diễn ra các đại nhạc hội, chương trình pháo hoa. Các tiện ích khác cũng liên tục ra mắt gần đây như tổ hợp giải trí – thể thao City Park, Học viện và Câu lạc bộ Golf, sân chơi trải nghiệm ngoài trời Global Fountain... đã thu hút lượng khách tham quan lớn.

"Trong tương lai, nhiều hạng mục, tiện ích khác tiếp tục hoàn thiện sẽ gia tăng chất lượng sống cho cư dân, cũng như kéo thêm du khách đến khu đô thị", đại diện Masterise Homes nói.

Số lượng có hạn chỉ chiếm 4,5% toàn sản phẩm của khu Soho tạo thêm yếu tố gia tăng sức hút cho nhà phố mặt tiền Đỗ Xuân Hợp. The Global City là dự án duy nhất có đến gần 1 km mặt tiền trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú được quy hoạch đồng bộ. Điều này tạo đà cho việc hình thành một tuyến phố thương mại sầm uất, đa dạng trải nghiệm cho khách tham quan.

Không gian xanh tại dãy nhà phố Soho. Ảnh: Masterise Homes

Để đáp ứng nhu cầu khai thác kinh doanh, tạo không gian sống chất lượng cho chủ sở hữu, nhà phát triển Masterise Homes và đối tác Foster+Partners đã tối ưu thiết kế cho các căn nhà phố. Sản phẩm tại đây dùng hệ cửa hai lớp với những hệ lam đặc biệt cùng cửa và lan can kính, giúp tăng khả năng lấy sáng, đón gió trời tự nhiên. Các căn Soho với những thiết kế khác nhau mang nhiều sự lựa chọn cho người mua. Các căn liền kề có mặt dựng giống nhau, linh hoạt cho chủ sở hữu muốn mở rộng không gian kinh doanh với diện tích sử dụng lớn.

Riêng nhà phố trên mặt tiền Đỗ Xuân Hợp có diện tích lớn hơn so với căn thường. Ban công phía sau rộng hơn. Toàn bộ sản phẩm hướng Đông - Bắc, không hứng nắng trực tiếp. Diện tích sử dụng lên đến 650 m2.

Thiết kế mặt tiền nhà phố Soho. Ảnh: Masterise Homes

Trong bối cảnh thị trường nhà liền kề ở TP HCM tăng nhẹ về giá bán, Soho thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị. Thời gian qua, khu nhà phố liên tục đón nhiều thương hiệu lớn về đây khai thác kinh doanh với những cái tên nổi bật như Katinat, Phê La, Xing Fu Tang, Sanfulou, MVillage, SpaBar, Angel Kids, Merlion House, Epic Sport. Các thương hiệu này đều có lượng khách hàng ổn định.

Các căn nhà phố Soho hiện áp dụng chính sách thanh toán ưu đãi với nhiều lựa chọn hỗ trợ tài chính. Người mua sở hữu nhà ngay với 4,88 tỷ đồng. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% giá trị hoặc thanh toán kéo dài đến năm 2028. Ngoài ra, dự án còn nhiều chính sách ưu đãi liên quan chiết khấu, hỗ trợ tiền thuê, phí quản lý.

Hoài Phương