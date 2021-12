Sức hút khu compound ven sông Nam Sài Gòn

Những khu compound ven sông sở hữu nhiều lợi thế, đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình thượng lưu tại Sài Gòn.

Khu compound là một khu dân cư khép kín có quy hoạch đồng bộ với cơ sở hạ tầng đồng bộ. Hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ và được bảo vệ an toàn suốt 24h trong ngày. Trên thế giới, mô hình compound đã trở nên nổi tiếng với những chủ nhân đều thuộc giới thượng lưu như Beverly Hills Gateway, Malibu Cove Colony... Tuy giá cả khá đắt đỏ nhưng khu compound cũng mang lại nhiều giá trị cho cư dân.

Phối cảnh một mẫu biệt thự đơn lập trong khu compound The Mizuki được thiết kế tinh tế, sử dụng vật liệu thiên nhiên – xu hướng yêu thích hiện nay của giới thượng lưu Sài Gòn. Ảnh: Tập đoàn Nam Long

Tại Việt Nam, các khu compound những năm gần đây được doanh nghiệp bất động sản phát triển nhiều hơn nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ và trải nghiệm cuộc sống tiện nghi.

Các dự án compound thường được chủ đầu tư kiến tạo hệ thống tiện ích phong phú, sang trọng ngay trong nội khu để phục vụ cư dân, từ câu lạc bộ cộng đồng, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, hồ bơi, khu tổ chức tiệc tùng cho đến dịch vụ y tế, chăm sóc sắc đẹp, yoga, gym... giúp xua tan những mệt mỏi, căng thẳng để nhanh chóng tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Phối cảnh khu biệt thự compound The Mizuki được bao quanh ba mặt bởi sông nước yên bình nhưng vẫn dễ dàng tiếp cận sự sôi động của phố thị do nằm trong khu đô thị tích hợp Mizuki Park 26 ha. Ảnh: Tập đoàn Nam Long

Vấn đề an ninh, an toàn tại đây được đảm bảo bởi nhiều lớp bảo vệ khác nhau. Đặc biệt, một số khu compound nằm ven sông, rạch sẽ giúp cư dân có được bầu không khí tự nhiên tươi mát.

Trước nhu cầu của nhiều khách hàng, Tập đoàn Nam Long đang chuẩn bị giới thiệu ra thị trường khu compound The Mizuki tọa lạc ngay trong khu đô thị tích hợp Mizuki Park quy mô 26 ha cách Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút di chuyển theo trục đại lộ Nguyễn Văn Linh và cách trung tâm Sài Gòn chỉ khoảng 10 phút qua các tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng...

Dự án giới hạn chỉ 39 biệt thự đơn lập thiết kế đẳng cấp, mỗi căn có diện tích khác nhau, mang dấu ấn độc bản và môi trường sống trong lành nhờ bao quanh bởi ba mặt sông nước cùng hệ thống tiện ích phong phú.

Nằm ở khu vực trung tâm đang phát triển sôi động nhưng The Mizuki mở ra một không gian sống yên bình, chan hòa giữa thiên nhiên với cỏ cây, sông nước thuần khiết, tách biệt khỏi sự xô bồ của thành phố.

Phối cảnh thiết kế giật cấp thông minh giúp mỗi biệt thự The Mizuki đều có tầm nhìn rộng thoáng ra sông hoặc công viên ven sông. Ảnh: Tập đoàn Nam Long

Quy hoạch và thiết kế biệt thự mang phong cách Modern Tropical kết hợp Zen trong một tổng thể thiên nhiên đậm chất bản địa của vùng đất sông nước Nam Sài Gòn.

Các vật liệu trong nội khu đều được chọn lựa cẩn thận nhằm mang đến sự gần gũi với thiên nhiên và con người. Mặt bằng được thiết kế hòa hợp, giúp mọi không gian bên trong biệt thự tràn ngập ánh sáng và tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông cũng như dải công viên lớn ven sông.

The Mizuki không thiếu những không gian hiện đại khi tích hợp hệ thống tiện ích nội khu phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí hằng ngày gồm 2 câu lạc bộ với đa dạng tiện ích trải nghiệm; hồ bơi người lớn và trẻ em; phòng gym, spa; vườn BBQ và phòng tiệc riêng cho các gia đình; công viên nội khu và công viên lớn ven sông...

Chỉ trong vài bước chân ra khỏi khu compound, cư dân sẽ thỏa thích trải nghiệm hệ thống dịch vụ cao cấp trong toàn khu đô thị Mizuki Park 26 ha từ y tế, văn hóa, giáo dục cho đến thể dục thể thao, ẩm thực, làm đẹp...

Đặc biệt, một bến du thuyền kết hợp quảng trường bên sông ngay trước khu compound The Mizuki mang đến sự lôi cuốn khó cưỡng đối với những ai yêu thích sông nước, đam mê vận động và khám phá thiên nhiên. The Mizuki là lựa chọn phù hợp đối với những ai quan tâm nhiều đến sức khỏe, tìm kiếm cuộc sống an nhiên cũng như nhu cầu trải nghiệm không gian sống mới khác biệt.

Khánh An