Sức hút của tour trải nghiệm Aqua City bằng du thuyền, cano

"Tôi cảm giác như đang trong một chuyến nghỉ dưỡng cao cấp, vừa ngắm cảnh sắc từ du thuyền, tận hưởng làn gió sông nước mát mẻ, vừa được tham quan các tiện ích độc đáo. Đặc biệt, gia đình tôi thích nhất trung tâm an ninh Aqua Security Center được đầu tư hệ thống an ninh đa lớp, ứng dụng công nghệ thông minh và hoạt động 24/7", cô Hà (60 tuổi, quận 2, TP HCM) cho hay.

Aqua City do tập đoàn Novaland quy hoạch và phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh. Trên quy mô 1.000 ha cùng lợi thế sông nước bao bọc, dự án dành đến 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh.

Ngay từ khi ra mắt, mô hình đô thị "all-in-one" thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Sức nóng của dự án tăng lên khi loạt tiện ích dần hoàn thiện công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình hạ tầng, nhà ở và tiện ích nội khu, ứng dụng mô hình thành phố thông minh (smart city) trong quản lý và vận hành, Aqua City đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đón những cư dân đầu tiên vào cuối 2022 với sự đồng hành của hệ sinh thái hoàn thiện từ NovaGroup.