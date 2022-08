Sức hút của show nhạc In The Mirror - Gương thần 3

Sân khấu biểu diễn độc bản, màn hoán đổi ca khúc giữa hai ca sĩ và quà tặng NFT... là những yếu tố tạo nên sức hút cho show nhạc In The Mirror - Gương thần 3.

Diễn ra vào tối ngày 9/9 tại khu đô thị ParkCity Hanoi, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội, số thứ 3 của show nhạc In The Mirror - Gương thần tiếp tục mang tới khán giả những phần trình diễn độc đáo giữa hai ca sĩ khách mời - Nguyên Hà và Lê Hiếu.

Không gian âm nhạc thiết kế để tạo sự gần gũi giữa ca sĩ và người hâm mộ. Cả hai được khám phá những khía cạnh mới mẻ trong nghệ thuật đồng thời trải lòng mình với khán giả qua phần giao lưu. Người mua vé tham gia chương trình đều dự buổi Teabreak ấm cúng, nơi họ được cùng những người hâm mộ khác trò chuyện về âm nhạc.

Khán giả yêu nhạc còn được nhận những phần quà dưới dạng NFT là playlist các ca khúc độc quyền trong chương trình trên nền tảng Artaverse. Đây là sự nâng cấp mới nhằm đáp ứng mong muốn thưởng thức lại những phần biểu diễn độc đáo trên sân khấu live concert của khán giả.

Theo đại diện ban tổ chức, chương trình được đầu tư mạnh hơn về sân khấu, âm thanh cũng như mức độ công phu của các tiết mục. Vé xem livestream qua nền tảng eBox được bán với mức giá 50.000 đồng. Trong khi đó, vé xem trực tiếp tại ParkCity được chia làm 4 mức giá khác nhau gồm: Extra 500.000 đồng (ngoài trời); Standard 700.000 đồng (trong nhà); VIP 1 triệu đồng; VVIP 1,5 triệu đồng. Trong tuần đầu tiên mở bán, ban tổ chức cũng tung ưu đãi giảm giá 20%, giới hạn 100 code ưu đãi cho tất cả hạng vé. Với khán giả xem trực tiếp, bên cạnh thưởng thức buổi teabreak ấm cúng, mỗi người còn được tặng một đồ uống tại bàn.

Ca sĩ Nguyên Hà sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP HCM, và nổi tiếng qua các sáng tác của Quốc Bảo, Đức Trí, Việt Anh. Nhiều ca khúc do cô thể hiện được khán giả yêu thích như: Ta có hẹn với tháng năm, Nhắm mắt thấy mùa hè, Xin lỗi... Nguyên Hà thích hát về thanh xuân, âm nhạc của cô mang đến cho người nghe cảm giác bình yên, với những câu chuyện tình yêu giàu hoài niệm.

Lê Hiếu sinh năm 1984, người Hà Nội. Anh từng đoạt huy chương vàng cuộc thi Tiếng hát Học sinh sinh viên toàn quốc 2001. Ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại TP HCM dưới sự giúp đỡ của nhạc sĩ Bảo Chấn và Quốc Bảo. Sau này anh đầu quân cho công ty nhạc của Đức Trí và được gọi là "hoàng tử hát tình ca". Anh có nhiều ca khúc hit như: Ngày mai em đi (Thái Thịnh), Vài lần đón đưa (Trần Lê), Con đường màu xanh(Trịnh Nam Sơn)...

Nhạc sĩ Huy Tuấn và ban nhạc Anh Em tiếp tục đồng hành cùng In The Mirror - Gương thần. Trước đó, trong số thứ 2 của chương trình với sự tham gia của Văn Mai Hương, Lân Nhã, nhạc sĩ và ban nhạc đã mang tới cho khán giả gần 20 nhạc phẩm được phối lại theo những phong cách mới lạ, giúp hai ca sĩ khách mời được hát những thể loại chưa từng thể hiện trước đó. Lân Nhã được biểu diễn Chờ người nơi ấy (nhạc Huy Tuấn, lời Hà Quang Minh) theo phong cách rock, trong khi Văn Mai Hương thể nghiệm với Bolera trong ca khúc Tình đời (Minh Kỳ - Văn Chương).

In the Mirror - Gương thần là chuỗi chương trình âm nhạc do báo VnExpres, công ty FPT Online và chuyên trang Ngôi sao tổ chức. Chương trình được xây dựng theo ý tưởng (concept) "Gương thần". Qua đó, nghệ sĩ được tái hiện hành trình làm nghề của họ với những cột mốc đẹp đẽ nhất. Các ca sĩ cũng sẽ phải soi mình trong một chiếc gương khác - "Gương thầm", nơi họ giới thiệu thêm cho khán giả những góc nhìn khác, những điều thì thầm từ nội tâm, những mảng màu cá tính mà ít khi có dịp giới thiệu tới công chúng.

Ca sĩ khách mời thứ hai, người sẽ cùng Nguyên Hà "soi chiếu âm nhạc qua chiếc gương thần" sẽ được công bố trong những ngày tới.

Thảo Miên