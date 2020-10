Sức hút của shophouse hai mặt tiền Him Lam Vạn Phúc

Ra mắt trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng bởi Covid-19 song Him Lam Land - Đơn vị Phát triển và Kinh doanh Him Lam Vạn Phúc tự tin về tính thanh khoản bởi dự án có nhiều lợi thế, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Vị trí đắc địa

Nằm cạnh ngã tư Vạn Phúc, mặt trục đường Tố Hữu, thuộc khu vực phía Tây Hà Nội, Him Lam Vạn Phúc sở hữu vị trí đắc địa, mang đến cơ hội đầu tư, kinh doanh giàu tiềm năng. Nơi đây đang là điểm nóng phát triển của Thủ đô với hàng loạt công trình, dự án lớn.

Với vị trí trung tâm quận Hà Đông, cư dân Him Lam Vạn Phúc có thể dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch đi về trung tâm Hà Nội như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, đại lộ Thăng Long... Việc tiếp cận dễ dàng với tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, tuyến xe buýt nhanh BRT giúp cư dân sở hữu lợi thế "một bước xuống phố", nhanh chóng kết nối tới trung tâm hành chính của Thủ đô cùng các tỉnh lân cận.

Him Lam Vạn Phúc tọa lạc tại tâm điểm kết nối giao thông phía Tây Hà Nội.

Không chỉ có sẵn luồng giao thông nhộn nhịp của đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, vị trí của dự án còn nằm ở tâm điểm kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu, mang lại giá trị giao thương - kinh doanh đắt giá.

Tiện ích nội - ngoại khu đa dạng

Sở hữu vị trí đắc địa phía Tây Hà Nội, nơi có hạ tầng tiện ích và giao thông hoàn thiện, cư dân Him Lam Vạn Phúc thừa hưởng những tiện ích nội khu như Trường quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, hệ thống shophouse đồng thời thuận tiện di chuyển đến hệ thống tiện ích ngoại khu xung quanh.

Xung quanh dự án có loạt tiện ích hiện đại như Aeon Mall Hà Đông, CoopMart Trần Phú, BigC Hồ Gươm Plaza, Bệnh viện Quân y 103, Trường Tiểu học - THCS Vạn Phúc, Trường THPT Hà Đông, Vườn hoa Hà Đông... Với hệ thống tiện ích nội - ngoại khu hoàn chỉnh, cư dân Him Lam Vạn Phúc sẽ được hưởng trọn hệ sinh thái tiện nghi, năng động; còn các nhà đầu tư hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Mô hình shophouse 2 mặt phố

Với lợi thế từ mô hình nhà phố thương mại được quy hoạch đồng bộ, hiện đại theo xu hướng đô thị mở, các căn shophouse tại Him Lam Vạn Phúc được thiết kế 2 mặt tiền: một mặt tiền đường sầm uất phục vụ kinh doanh và một mặt tiền phía sau thuận tiện cho nhu cầu sinh sống. Điều này phù hợp cả nhu cầu kinh doanh - cho thuê cũng như sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Him Lam Vạn Phúc có lợi thế trong kinh doanh khi sở hữu 2 mặt tiền.

Thiết kế này mang đến công năng sử dụng đa dạng và linh hoạt theo nhu cầu riêng của mỗi gia đình. Chủ nhân có thể tùy biến, bố trí theo mục đích sử dụng như vừa an cư, làm văn phòng, cho thuê sinh lời hay sử dụng để triển khai kinh doanh như nhà hàng, shop thời trang, quán café, chăm sóc sắc đẹp...

Pháp lý rõ ràng

Theo đại diện Him Lam Land, một trong những lý do tạo nên sức hút của shophouse Him Lam Vạn Phúc là dự án sở hữu đầy đủ pháp lý, sổ đỏ lâu dài và được tách sổ bàn giao cho khách hàng đúng cam kết.

Hiện, 222 căn shophouse tại đây dần hoàn thiện các hạng mục thi công xây dựng. Khách hàng có thể tới tận nơi để mục sở thị, đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế.

Tiềm năng sinh lời

Với thiết kế tầng 1, 2 thuận tiện để kinh doanh, các tầng còn lại là không gian riêng tư dành cho gia đình, Him Lam Vạn Phúc đáp ứng cả 3 nhu cầu: an cư, nghỉ dưỡng và kinh doanh. Khu vực này có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều cơ quan đoàn thể, số lượng dân cư khu vực ngày càng đông. Đây là nhóm khách hàng tiềm năng, giúp chủ sở hữu khai thác kinh doanh.

"Khách hàng và nhà đầu tư không chỉ được hưởng lợi nhuận cao, ổn định từ việc đầu tư kinh doanh hay cho thuê lại ngôi nhà, mà còn đem lại cho gia đình một không gian sống chất lượng, hưởng trọn lợi ích từ chuỗi các tiện ích cao cấp, bài bản xung quanh dự án", đại diện Him Lam Land nhấn mạnh.