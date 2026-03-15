Sức hút của người mẫu gốc Hàn cao 1,78 m

Irene Kim là một trong những gương mặt nổi bật nhất làng thời trang Hàn Quốc hiện nay. Cô sinh ngày 6/11/1987 tại Mỹ, có bố mẹ là người Hàn. Nhờ chiều cao 1,78 m và gương mặt đậm chất Á Đông, ở tuổi 15, Irene Kim được nhiều công ty quản lý người mẫu săn đón. Theo Time, người đẹp lập tức từ chối ký hợp đồng khi công ty quản lý yêu cầu cô phải phẫu thuật thẩm mỹ.
Sau tốt nghiệp khoa thiết kế tại Viện công nghệ thời trang ở New York, cô quyết định về Hàn hoạt động nghệ thuật. Gần 15 năm trong nghề, Irene Kim đắt show sự kiện, liên tục diễn vedette ở loạt show trong nước. Cô cộng tác, làm đại sứ nhiều nhãn hàng xa xỉ. Người đẹp cũng lấn sân kinh doanh, làm chủ một thương hiệu thời trang riêng.
Irene Kim là một trong những gương mặt nổi bật nhất làng thời trang Hàn Quốc hiện nay. Cô sinh ngày 6/11/1987 tại Mỹ, có bố mẹ là người Hàn. Nhờ chiều cao 1,78 m và gương mặt đậm chất Á Đông, ở tuổi 15, Irene Kim được nhiều công ty quản lý người mẫu săn đón. Theo Time, người đẹp lập tức từ chối ký hợp đồng khi công ty quản lý yêu cầu cô phải phẫu thuật thẩm mỹ.
Sau tốt nghiệp khoa thiết kế tại Viện công nghệ thời trang ở New York, cô quyết định về Hàn hoạt động nghệ thuật. Gần 15 năm trong nghề, Irene Kim đắt show sự kiện, liên tục diễn vedette ở loạt show trong nước. Cô cộng tác, làm đại sứ nhiều nhãn hàng xa xỉ. Người đẹp cũng lấn sân kinh doanh, làm chủ một thương hiệu thời trang riêng.
Hình ảnh Irene Kim xuất hiện dày đặc trên các tạp chí danh tiếng, thường nhất là chuyên mục street style (thời trang đường phố). Vogue từng gọi cô là "It girl" - thuật ngữ chỉ những cô gái có gu thẩm mỹ, phong cách thời trang nổi bật và có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ.
Hình ảnh Irene Kim xuất hiện dày đặc trên các tạp chí danh tiếng, thường nhất là chuyên mục street style (thời trang đường phố). Vogue từng gọi cô là "It girl" - thuật ngữ chỉ những cô gái có gu thẩm mỹ, phong cách thời trang nổi bật và có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ.
Irene Kim catwalk ở London, Anh vào tháng 9/2025.
Cô cũng là khách mời quen thuộc của các tuần thời trang lớn ở Anh, Italy, Pháp hay Mỹ. Vogue đánh giá Irene Kim phối màu táo bạo, tạo điểm nhấn bằng phụ kiện, góp phần đưa hình ảnh street style Hàn ra quốc tế.
Cô cũng là khách mời quen thuộc của các tuần thời trang lớn ở Anh, Italy, Pháp hay Mỹ. Vogue đánh giá Irene Kim phối màu táo bạo, tạo điểm nhấn bằng phụ kiện, góp phần đưa hình ảnh street style Hàn ra quốc tế.
Irene Kim tại sự kiện ở Mỹ tháng 3/2024.
Sao Mỹ gốc Hàn phối túi sắc xanh lá đồng điệu với đầm xẻ đùi ở sự kiện năm ngoái, tạo vẻ năng động, khỏe khoắn với boots màu kem.
Sao Mỹ gốc Hàn phối túi sắc xanh lá đồng điệu với đầm xẻ đùi ở sự kiện năm ngoái, tạo vẻ năng động, khỏe khoắn với boots màu kem.
Người đẹp diện "cây" hồng fuchsia tại sự kiện thời trang ở Italy. Cô nhiều lần biến hóa với các gam nóng như vàng, đỏ, cam.
Người đẹp diện "cây" hồng fuchsia tại sự kiện thời trang ở Italy. Cô nhiều lần biến hóa với các gam nóng như vàng, đỏ, cam.
Theo Allkpop, trên các diễn đàn thời trang quốc tế, nhiều khán giả đánh giá đường nét Irene Kim ưa nhìn, thần thái cuốn hút dù trong trang phục đơn giản.
Theo Allkpop, trên các diễn đàn thời trang quốc tế, nhiều khán giả đánh giá đường nét Irene Kim ưa nhìn, thần thái cuốn hút dù trong trang phục đơn giản.
Tạp chí Time cũng đánh giá cao cách cô tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hậu trường show diễn, chiến dịch quảng cáo và quan điểm sống, nhờ đó rút ngắn khoảng cách giữa người mẫu và công chúng. Hiện Instagram của Irene Kim có 2,8 triệu lượt theo dõi.
Tạp chí Time cũng đánh giá cao cách cô tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hậu trường show diễn, chiến dịch quảng cáo và quan điểm sống, nhờ đó rút ngắn khoảng cách giữa người mẫu và công chúng. Hiện Instagram của Irene Kim có 2,8 triệu lượt theo dõi.
Người mẫu hút gần một triệu lượt thích khi đăng ảnh đời thường.
Người mẫu hút gần một triệu lượt thích khi đăng ảnh đời thường.
Hôn lễ ngập sắc hoa của Irene Kim.
Thiên Lam
Ảnh, video: Instagram Ireneisgood