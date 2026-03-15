Sức hút của người mẫu gốc Hàn cao 1,78 m

Irene Kim là một trong những gương mặt nổi bật nhất làng thời trang Hàn Quốc hiện nay. Cô sinh ngày 6/11/1987 tại Mỹ, có bố mẹ là người Hàn. Nhờ chiều cao 1,78 m và gương mặt đậm chất Á Đông, ở tuổi 15, Irene Kim được nhiều công ty quản lý người mẫu săn đón. Theo Time, người đẹp lập tức từ chối ký hợp đồng khi công ty quản lý yêu cầu cô phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau tốt nghiệp khoa thiết kế tại Viện công nghệ thời trang ở New York, cô quyết định về Hàn hoạt động nghệ thuật. Gần 15 năm trong nghề, Irene Kim đắt show sự kiện, liên tục diễn vedette ở loạt show trong nước. Cô cộng tác, làm đại sứ nhiều nhãn hàng xa xỉ. Người đẹp cũng lấn sân kinh doanh, làm chủ một thương hiệu thời trang riêng.