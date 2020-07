Sức hút của dự án Five Star West Lake

Tọa lạc tại vị trí thuận lợi bên hồ Tây, với hai mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám và Thụy Khuê, Hà Nội, Five Star West Lake là một trong những dự án đón đầu tâm điểm thị trường.

Sản phẩm độc bản

Sự sang trọng luôn đi liền với tính khan hiếm. Chia sẻ trên tờ BBC, Avery Booker, CEO Enflux, một công ty công nghệ dữ liệu dự đoán hành vi người tiêu dùng, cho rằng: "Những bộ sưu tập có lượng phát hành hạn chế từ lâu đã luôn là điểm nhấn của thương hiệu sang trọng". Điều này đúng với nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản.

Đối với nhiều người, ngôi nhà được xem là nơi thể hiện rõ dấu ấn cá nhân của gia chủ. Từ cách bài trí nội thất, sử dụng màu sắc, ánh sáng, có thể đoán định được tính cách, gu thẩm mỹ, lối sống cũng như nhân sinh quan của chủ sở hữu. Do vậy, những nhà phát triển bất động sản hạng sang cho rằng, mỗi sản phẩm đều phải thể hiện được dấu ấn cá nhân từng khách hàng.

"Nói lên được con người của chủ sở hữu, đem lại những trải nghiệm độc đáo, đương nhiên, đó không thể là sản phẩm của việc sản xuất dây chuyền, hàng loạt. Đây phải là cuộc chơi của những tác phẩm độc bản", đại diện Tập đoàn GFS, chủ đầu tư dự án Five Star West Lake cho biết.

Phối cảnh căn hộ tại dự án Five Star West Lake.

Với định hướng đó, chủ đầu tư dành tâm huyết kiến tạo chỉ 32 căn hộ tại dự án. Mỗi căn hộ đều có thiết kế công phu, tôn trọng dấu ấn cá nhân với những đặc quyền dành cho chủ sở hữu.

Cá nhân hóa từng trải nghiệm

Không chỉ đặc biệt ở tính độc bản, Five Star West Lake cũng chú trọng phát triển hệ thống tiện ích, dịch vụ đặc quyền.

Chủ đầu tư dự án, Tập đoàn GFS cho biết: "Five Star West Lake không cố gắng phát triển nhiều tiện ích để lấy 'điểm cộng', bởi số lượng là vô nghĩa nếu chủ sở hữu không thực sự cần đến. Điều chủ sở hữu, những cư dân thượng lưu thực sự cần đến là sự tinh tế, phục vụ đúng nhu cầu".

Phối cảnh bể bơi mặn bốn mùa, giải pháp chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng cư dân.

Theo chủ đầu tư, Five Star West Lake là dự án nhà ở hiếm hoi phát triển bể bơi nước mặn bốn mùa. "Ý tưởng của chúng tôi là dành sự chăm sóc đặc biệt với các chủ sở hữu. Bể bơi bốn mùa giúp cư dân sử dụng quanh năm như một liệu trình chăm sóc sức khỏe hữu hiệu. Cùng với đó, việc khử nước bể bơi bằng muối cũng đảm bảo an toàn cho người dùng", chủ đầu tư lý giải.

Đối với hệ thống cửa hàng tiện ích trong lòng dự án, chủ đầu tư chọn thiết kế theo mô hình Mini Shop của Nhật Bản. Đây là mô hình không người bán, toàn thời gian. Tại đây, cư dân có thể thoải mái lựa chọn những mặt hàng cần thiết vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, không bị phụ thuộc hay làm phiền bởi bất cứ ai.

Số lượng nhân viên phục vụ cũng là điểm đặc biệt ở Five Star West Lake. Ông Phạm Hải Đăng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn GFS từng chia sẻ: "Thông thường ở các dự án, mỗi nhân viên phục vụ vào khoảng 30 - 50 người. Còn ở Five Star West Lake, tỷ lệ nhân viên phục vụ trên số lượng cư dân chỉ là 1:8. Đây là tỷ lệ thuộc top cao nhất thị trường, tương đương số ít khu resort 5, 6 sao".

Trong khi đó, hệ thống thang máy và hầm để xe cũng được chủ đầu tư tính toán kỹ lưỡng. Chủ nhân mỗi căn hộ có thể sở hữu đến hai chỗ đỗ ôtô, đặc quyền chỉ có tại các dự án hạng sang.

Bên cạnh đó, hệ thống an ninh ba lớp cũng là yếu tố bảo chứng cho chất lượng phục vụ và là cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư về an ninh, an toàn.

Dấu ấn hồ Tây trong kiến trúc

Bên cạnh vị trí "núi tụ sông chầu, địa linh nhân kiệt" hay cộng đồng cư dân tinh hoa, giá trị độc bản của Five Star West Lake còn nằm ở lối kiến trúc tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa.

Phối cảnh thiết kế tổng quan dự án bên hồ Tây.

Những con sóng lấp lánh ánh bạc trên mặt nước hồ Tây trở thành niềm cảm hứng cho Tập đoàn GFS và các kiến trúc sư của Humphrey & Partner thiết kế nên dự án Five Star West Lake.

"Chúng tôi dự định kiến tạo một công trình hoàn mỹ với những đường cong mượt mà như những con sóng không ngừng tuôi chảy. Đó không chỉ là biểu tượng kiến trúc tôn vinh vị thế mỗi chủ nhân, mà còn thể hiện dấu ấn văn hoá đặc trưng của mảnh đất nghìn năm văn vật", chủ đầu tư mô tả.

Tại Five Star West Lake, các kiến trúc sư chú trọng quy hoạch và thiết kế, tận dụng lợi thế vị trí bên hồ Tây, tạo nên một không gian sống như nghỉ dưỡng. Mỗi căn hộ được thiết kế thông thoáng, tiếp xúc tối đa với thiên nhiên bên ngoài bằng cửa kính rộng và khe gió. Với cách thiết kế này, mọi không gian trong căn hộ đều được hưởng ánh sáng và gió trời, mang tới cảm giác thoải mái và dễ chịu.