Sức hút của dự án cao cấp KVG The Capella tại Nha Trang

Nhờ lợi thế về pháp lý, vị trí đắc địa, khả năng sinh lời, dự án thu hút hàng nghìn người tìm hiểu và hàng trăm giao dịch thành công ngay đợt đầu ra mắt.

Dự án KVG The Capella có quy mô 43,1ha, bao gồm 1.590 căn nhà liền kề, biệt thự theo mô hình khu đô thị khép kín với đầy đủ tiện ích nội khu và an ninh 3 lớp. Thuộc gói 8, khu đô thị Mỹ Gia, thành phố Nha Trang, KVG The Capella cung cấp cho thị trường dòng sản phẩm bất động sản nhà ở cao cấp chất lượng, bổ sung nguồn cung đang thiếu hụt ở phân khúc này.