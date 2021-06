Sức hút của căn hộ cao cấp The Minato Residence

Sở hữu vị thế đắc địa, thừa hưởng hệ sinh thái toàn diện, cùng nhiều chính sách ưu đãi... The Minato Residence thu hút nhiều khách hàng tại Hải Phòng.

Vị trí đắc địa

The Minato Residence nằm bên bờ sông Lạch Tray, trung tâm thành phố Hải Phòng. Từ đây, có thể nhanh chóng di chuyển đến các khu vực xung quanh nhờ hệ thống hạ tầng hoàn thiện, được quy hoạch đồng bộ.

Theo chủ đầu tư, xét về phong thủy, The Minato Residence sở hữu địa thế "kế sông cận thủy", ôm trọn phúc khí, tài lộc của trời đất, không chỉ thích hợp để việc an cư mà tính thanh khoản cũng cao, dễ dàng mua đi bán lại. Đó là lý do tại sao những dự án có phong thủy tốt như The Minato Residence luôn hút khách.

Phối cảnh dự án The Minato Residence.

"Dự án đáp ứng được tất cả các yếu tố nhất cận thị (gần trung tâm thương mại) - nhị cận giang (gần sông Lạch Tray) - tam cận lộ (gần các tuyến đường giao thông huyết mạch) báo hiệu một cuộc sống thịnh vượng và an vui", chủ đầu tư chia sẻ.

Hệ thống tiện ích "all in one" tiêu chuẩn Nhật

Lấy cảm hứng xây dựng một Tokyo thu nhỏ, The Minato Residence được thiết kế theo chuẩn Nhật Bản, tối ưu công năng, tiết kiệm năng lượng. Nằm trong tổ hợp công trình dự án Waterfront City, The Minato Residence được đầu tư hệ thống tiện ích "all in one" tiêu chuẩn Nhật Bản với hệ thống công viên cây xanh, bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, công viên Sakura...

Ngoài hệ thống tiện ích đẳng cấp, cư dân The Minato Residence còn được trải nghiệm tinh hoa văn hóa truyền thống của Nhật Bản với lịch trình lễ hội theo mùa trong suốt 12 tháng. Dự án được vận hành bởi Leben Community Takara Leben - công ty có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành chung cư tại Nhật nên đảm bảo duy trì anh ninh và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Sinh sống tại The Minato Residence, cư dân còn được hưởng các tiện ích ngoại khu hiện đại và đa dạng khác như khách sạn Nikko tiêu chuẩn Nhật, siêu thị Aeon Mall, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, bãi biển Đồ Sơn... Chủ đầu tư kỳ vọng, The Minato Residence sẽ hình thành thói quen tiêu dùng mới, trải nghiệm tất cả ngay trong chính ngôi nhà của mình, tạo nên bước đột phá cho thị trường căn hộ hạng sang.

Cơ hội đầu tư sinh lời

Nhờ diễn biến tích cực của thị trường, bất động sản Hải Phòng cũng có sự tăng trưởng vượt bậc. Hiện tại, chính quyền thành phố đang xin ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh giá đất. Đây là tín hiệu tốt để nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời.

Toàn cảnh dự án The Minato Residence nhìn từ trên cao.

Là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh thu hút đông đảo giới chuyên gia, lao động nước ngoài, nhu cầu mua và thuê chung cư hạng sang tại Hải Phòng ngày một gia tăng. Do đó, việc đầu tư vào The Minato Residence mang đến cơ hội sinh lời trong tương lai, dễ dàng thanh khoản.

Chính sách ưu đãi

Hiện, chủ đầu tư hỗ trợ vay đến 75% giá trị hợp đồng. Trong trường hợp không có nhu cầu vay vốn, khách hàng được chiết khấu lên đến 6% giá trị căn hộ. Ngoài ra, các chủ nhân tương lai cũng được tặng gói nội thất trị giá 150 triệu động cùng nhiều quà tặng giá trị. Chính sách này giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu căn hộ hạng sang mà không phải chịu áp lực về tài chính.

Tâm Anh