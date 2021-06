Sức hút của các dự án tích hợp đa tiện ích

5 tháng đầu năm 2021, 9/10 dự án được quan tâm nhiều nhất trên Vhome đều là khu đô thị tích hợp đa tiện ích.

Từ trước đến nay, hình ảnh các khu đô thị với những dãy biệt thự nguy nga và những tòa cao ốc chọc trời được coi là biểu tượng cho sự thành công của kinh tế, ảnh hưởng lớn đến vị thế của mỗi thành phố, mỗi quốc gia.

Cách đây hai thập kỷ, mô hình khu đô thị quy mô lớn và kiểu mẫu dần hình thành tại Việt Nam, tiêu biểu như Phú Mỹ Hưng (TP HCM) và Ciputra (Hà Nội). Theo các chuyên gia, quá trình phát triển các dự án nhà ở từ quy mô nhỏ, đến hàng chục, hàng trăm ha là bước tiến dài trong quá trình phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam. Một số doanh nghiệp trong nước thử sức với mô hình đại đô thị khi đã tích lũy được quỹ đất lớn ở các khu vực ven trung tâm thành phố lớn, hay tại một số điểm đến du lịch tiềm năng.

Vài năm gần đây, hàng loạt đô thị lớn đã được phát triển ở các tỉnh thành, từ Bắc vào Nam, làm thay đổi diện mạo đô thị của mỗi địa phương. Giới chuyên gia nhận định, sự hình thành các khu đô thị lớn này là xu hướng tất yếu và mang lại sức bật về kinh tế, xã hội.

Bất chấp bối cảnh dịch bệnh, các dự án này cũng ghi nhận sự quan tâm lớn của khách hàng và nhà đầu tư. Theo thống kê của kênh thông tin bất động sản Vhome, 5 tháng đầu năm 2021, 9/10 dự án được quan tâm nhiều nhất đều là khu đô thị lớn, nằm trong quần thể đại đô thị hoặc dự án nghỉ dưỡng phức hợp "all-in-one".

Các dự án được tìm quan tâm nhiều nhất trên Vhome 5 tháng đầu năm 2021.

Một số dự án tiêu biểu bao gồm: NovaHills Mũi Né Resort & Villas (Phan Thiết, Bình Thuận), HaDo Charm Villas (Hoài Đức, Hà Nội), Vinhomes Grand Park (quận 9, TP HCM), Thành phố Cà phê (Buôn Ma Thuột), Haven Park Residences (Hưng Yên), Vinhomes Ocean Park (Long Biên, Hà Nội), Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội), Masteri Centre Point (quận 9, TP HCM)...

Lý giải cho sức hút của những "đại đô thị" này với khách hàng và nhà đầu tư, đại diện Vhome cho rằng kinh tế tăng trưởng, thu nhập của người dân gia tăng, nhu cầu về diện tích nhà ở và không gian sống ngày càng được nâng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là xu thế được nhiều doanh nghiệp bất động sản theo đuổi.

"Những khu đô thị hiện nay không chỉ dành cho những khách hàng có thu nhập cao, phân khúc khách hàng cao cấp mà còn hướng tới phân khúc khách hàng trung lưu, thu nhập thấp. Một số chủ đầu tư như Vinhomes, Masterise Homes thậm chí tung ra những chính sách hấp dẫn như mua nhà không cần vốn, giảm áp lực tài chính cho người mua nhà", đại diện Vhomes nhận định.

Bên cạnh đó, lợi thế của các dự án này là có không gian sống tốt với mật độ xây dựng khoảng 15-40%, so với mật độ 60-100% tại khu trung tâm. Các yếu tố như cơ sở hạ tầng, tiện ích sống, an ninh an toàn đô thị được đảm bảo.

Theo một số chuyên gia kiến trúc và quy hoạch, mô hình đại đô thị kiểu mẫu nên tạo ra một cộng đồng lấy con người làm trọng tâm. Những dự án này cần tích hợp không gian xanh bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân; đa tiện ích cho cuộc sống; đặc biệt là kết nối giao thông về các thành phố trung tâm thuận lợi.

Đại đô thị Vinhomes Ocean Park.

Đánh giá về xu hướng phát triển các đại dự án tại Việt Nam, ông Matthew Powell - Giám đốc văn phòng Hà Nội và Đà Nẵng tại Savills Việt Nam cho rằng, các chủ đầu tư cần chú trọng hơn tới kế hoạch phát triển tổng thể với phương án quy hoạch bài bản cho các tiện ích, dịch vụ nội khu, đa dạng về các sản phẩm nhà ở và thương mại như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại.

"Hiện, thị trường đang quan tâm hơn tới các yếu tố về sống xanh như sức khỏe, môi trường sống, chất lượng không khí và thuận tiện di chuyển. Do đó, chủ đầu tư cần tạo ra một môi trường sống khác biệt cho cộng đồng dân cư, từ đó tăng được sức hút cho bản thân dự án", ông Matthew Powell nói.

Hoài Phong