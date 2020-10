Sức hút của bất động sản 'xanh' sau dịch

Đầu tư vào bất động sản xanh được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh dịch bệnh và ô nhiễm.

Theo nhận định của các chuyên gia, làn sóng bỏ vốn vào bất động sản xanh là một trong những xu hướng nổi bật của thị trường địa ốc sau dịch Covid-19.

Lý giải điều này, Vietnam Report cho rằng: "Tình trạng ô nhiễm môi trường cao, dịch bệnh bùng phát, người dân càng quan tâm hơn đến việc đảm bảo sức khỏe. Trong khi đó, cách doanh nghiệp bất động sản ứng phó trước bối cảnh dịch Covid-19 là cấu trúc lại sản phẩm, thông qua các dự án xanh, mang lại sự an tâm cho sức khỏe cư dân nhằm kích cầu vào nhu cầu sống khỏe, sống chất lượng của người mua nhà hiện nay".

Cũng theo nhiều chuyên gia, nhu cầu ở thực về căn hộ và không gian sống chất lượng tăng tỷ lệ thuận với nguồn cung về bất động sản xanh, đem đến cơ hội lớn cho giới đầu tư thứ cấp. Bên cạnh đó, xu hướng ly tâm ra nội đô cũng đã xuất hiện từ nhiều năm nay khi mật độ dân số trong các thành phố lớn gia tăng, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

Một dự án xanh tại Long Biên.

"Địa hạt" bên kia sông Hồng

Làn sóng di cư từ nội đô sang phía Đông Hà Nội, điển hình như Long Biên gia tăng những năm trở lại đây. Sự dịch chuyển này xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm khu vực có mật độ dân cư thấp, gần trung tâm thành phố nhưng vẫn đảm bảo yếu tố khoảng cách giao thông và không khí trong lành nhờ ranh giới tự nhiên sông Hồng ngăn cách.

Nhìn nhận về làn sóng này, nhiều chuyên gia cho rằng, Long Biên đang trở thành thị trường bất động sản hấp dẫn khi thu hút lượng lớn người dân nội thành đến ở. Lý do vì nơi đây hội tụ nhiều yếu tố đảm bảo một nơi an cư đáp ứng được nhu cầu nhà ở cao cấp khắt khe của người dân nội thành.

Hạ tầng giao thông tại Long Biên được đánh giá cơ bản đã đồng bộ. Những cây cầu nối giữa Long Biên và nội thành giúp giảm khoảng cách di chuyển. Sự phát triển từ sớm với quy hoạch bài bản giúp khu vực này không chỉ nhộn nhịp và sôi động như nội đô mà còn đảm bảo không gian sống chất lượng nhờ mật độ dân cư thấp. Vị trí nằm cạnh sông Hồng cũng giúp không khí tại đây trở nên trong lành hơn.

Các chuyên gia cũng dự báo, xu hướng đầu tư vào Long Biên sẽ tiếp tục gia tăng khi nhu cầu sống tại Long Biên ngày càng lớn, với tiêu chí khắt khe về căn hộ xanh, vị trí đẹp, hệ thống dịch vụ đầy đủ, hiện đại. Khi cầu về nhà ở gia tăng, mức giá căn hộ được dự báo sẽ có xu hướng tăng.

Nhận định tiềm năng cho thuê căn hộ xanh tại Long Biên, các chuyên gia cũng cho rằng, khi Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, nhu cầu lao động tăng cao trở lại để tiếp tục vận hành lại các doanh nghiệp. Nhiều gói kích cầu về du lịch được đưa ra bởi Chính phủ và sự chung tay của các doanh nghiệp lớn sẽ thu hút khách đến tham quan. Tệp khách du lịch cùng lượng lao động sẽ trở thành nguồn cầu lớn trong bài toán thanh khoản cho thuê căn hộ.

Bên cạnh đó, tâm lý "chuộng" nhà xanh, sạch, tiêu chí lựa chọn căn hộ cho thuê cũng nhắm tới chuỗi dịch vụ tiện ích đa dạng, mô hình "all in one" cùng mật độ dân cư thấp. Nhu cầu này gia tăng góp phần đẩy giá các dự án bất động sản lên cao.

Phối cảnh hồ bơi tại một dự án căn hộ.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn căn hộ hạng trung và cao cấp để cho thuê thời điểm này. Các căn hộ nên thuộc dự án ít toà nhà, đảm bảo môi trường ở tốt, khả năng cho thuê ít bị cạnh tranh. Trong đó, để gia tăng tính thanh khoản, những khu vực xa nhưng vẫn cần gần khu dân cư hiện hữu, có nhiều tiện ích là tiêu chí cần đưa vào xem xét lựa chọn để bảo đảm giá trị căn hộ và cho thuê giá tốt.

Tại Long Biên, Berriver Jadin là một trong những dự án xanh nổi bật. Bối cảnh thị trường bất động sản Long Biên đang "khát" dự án xanh tạo ra sức hút cho dòng sản phẩm bất động sản thỏa mãn tiêu chí về không gian, cân bằng cuộc sống và hệ thống tiện ích. Bên cạnh đó, các sản phẩm này cũng được dự đoán có khả năng tăng giá nếu đáp ứng nhu cầu sống xanh, sang khắt khe của cư dân và đà tăng giá chung trên thị trường Long Biên.

Dự án Berriver Jadin toạ lạc tại vị trí trung tâm khu vực Long Biên. Theo thông tin từ chủ đầu tư, Berriver Jadin sẽ mở bán sớm để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và nhu cầu ở thực.

Phong Vân