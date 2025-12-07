Sức hút của bất động sản ven sông tại các đô thị

Bất động sản ven sông được đánh giá có lợi thế cảnh quan, hạ tầng và nguồn cung hạn chế, tạo mặt bằng giá cao hơn nhiều phân khúc khác.

Báo cáo Knight Frank 2024 cho thấy giá nhà ven sông trên thế giới thường cao hơn trung bình khoảng 49%, thuộc nhóm bất động sản sinh thái được giới siêu giàu ưa chuộng. Căn hộ ven sông Thames (London), nhà bên sông Seine (Paris) có giao dịch phổ biến 321-832 triệu đồng, gấp ba lần trung bình thành phố, còn căn hộ sát sông Hudson tại West Village (New York) tiệm cận 1,17 tỷ đồng mỗi m2.

Thượng Hải (Trung Quốc) là một trong những khu vực tiêu biểu về mô hình bất động sản ven sông tại châu Á. Ảnh: Shutterstock

Sự khác biệt về giá của bất động sản cận thủy so với khu vực khác không chỉ là đặc trưng của các thành phố phương Tây. Ở châu Á, sự chênh lệch này còn rõ nét hơn khi hạ tầng mới liên tục mở rộng và đẩy ranh giới đô thị tiến về phía sông. Gangnam (Seoul) và Pudong (Thượng Hải) là hai ví dụ điển hình: giá căn hộ tại đây đã tăng lần lượt 5- 6 lần trong hai thập kỷ. Không chỉ tăng giá đơn thuần, các khu vực này đã chuyển mình từ vùng ven thành trung tâm kinh tế mới sau khi cầu, metro và đường ven sông được hoàn thiện. Điều đó cho thấy giá bất động sản ven sông không đơn thuần phản ánh sở thích về cảnh quan, mà còn là thước đo cho năng lực mở rộng của một đô thị.

Theo các chuyên gia, sự tăng giá của bất động sản ven mặt nước xuất phát từ ba yếu tố: hạ tầng tạo lực đẩy, cảnh quan cải thiện chất lượng sống và nguồn cung hạn chế. Đây cũng là lý do những khu vực này luôn có thanh khoản tốt dù mặt bằng giá thường cao hơn phần còn lại của thành phố.

Sự kết hợp giữa cảnh quan mặt nước và không gian sinh thái giúp bất động sản ven sông duy trì sức hút và thanh khoản cao. Ảnh: Shutterstock

Những biến động này phản ánh quy luật chung của các đô thị lớn, và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Báo cáo Bộ Xây dựng quý III cho thấy giá căn hộ trung bình tại Hà Nội và TP HCM lần lượt ở mức phổ biến 80-95 triệu đồng và 91 triệu đồng. Tuy nhiên, các khu ven sông tại hai đô thị này đang hình thành mặt bằng giá riêng.

Trong các đô thị lớn, Hà Nội thể hiện rõ mức độ phân hóa giá giữa khu ven sông và phần còn lại. Đất ven sông Hồng ở Long Biên, một số tuyến sát đê tăng tới hơn 4 lần trong 10 năm qua. Theo dữ liệu Batdongsan, đất gần cầu Trần Hưng Đạo được rao 84-440 triệu đồng mỗi m2, còn biệt thự - liền kề tại một số phường ven sông đạt 119-554 triệu đồng.

TP HCM cũng chứng kiến khoảng cách giá lớn giữa khu ven sông và những vị trí lân cận. Khoảng 10 năm trước, các trục sát sông Sài Gòn như Trần Não có giá khoảng 22 triệu đồng mỗi m2, đến nay đã gấp 6-12 lần. Nhiều vị trí ven sông ở Thảo Điền, Thủ Thiêm ghi nhận mức rao 110-250 triệu đồng mỗi m2, một số chạm 300 triệu đồng. Việc giá đất tăng không chỉ xuất phát từ ưu thế vị trí, mà còn từ sự dịch chuyển của trung tâm kinh tế về phía Đông thành phố.

Không chỉ tăng giá, nhóm sản phẩm ven sông còn cho thấy sức hấp thụ ổn định. Một số dự án cao cấp khu Thảo Điền (TP HCM) đạt thanh khoản 90-95 khi mở bán và nguồn hàng sơ cấp chỉ còn rất ít. Trong khi đó, một căn chung cư ven sông Hồng ở khu Long Biên (Hà Nội) cũng hết sạch giỏ hàng ngay từ giai đoạn mở bán, hiện chỉ còn giao dịch thứ cấp. Điều này cho thấy người mua chủ động tìm kiếm nguồn cung gắn với môi trường sống chất lượng hơn. Các chuyên gia dự báo, những dự án cao cấp dọc hành lang sông Hồng sẽ hưởng lợi từ tỷ lệ hấp thụ trên 80% của phân khúc căn hộ trên 4 tỷ đồng trong thời gian tới.

Hệ thống cầu vượt sông Hồng và hạ tầng giao thông nghìn tỷ trở thành đòn bẩy chiến lược với bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội. Ảnh: Shutterstock

Yếu tố chi phối phía sau mức giá và sức hấp thụ này, được nhận định đến từ hạ tầng. Nhiều dự án giao thông lớn như vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4 tại TP HCM hay các cầu bắc qua sông Hồng ở Hà Nội được dự báo tiếp tục hỗ trợ giá trị các khu vực lân cận. Theo đó, khi cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và các tuyến kết nối phía Đông Thủ đô hoàn thành, những khu vực từng nằm ở rìa đô thị như Đông Anh, Long Biên hay Tứ Liên có thể trở thành cực phát triển mới nhờ kết nối trực tiếp với trung tâm.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, thị hiếu người mua cũng góp phần duy trì sức hút của các khu vực ven sông. Theo các chuyên gia, nhu cầu tìm kiếm môi trường sống thoáng, mật độ thấp và nhiều mảng xanh giúp phân khúc ven sông duy trì sức hút ổn định. Dòng sản phẩm ven sông thường phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp, hưởng lợi từ cảnh quan và tính khan hiếm nên được đánh giá có biên độ tăng giá tốt trong dài hạn. Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng tiếp tục được thúc đẩy tại các đô thị lớn, bất động sản ven sông được kỳ vọng trở thành điểm sáng trong cấu trúc phát triển đô thị và tiếp tục thu hút dòng vốn trung, dài hạn.

Song Anh