Sức hút của bất động sản ven sông

Bất động sản ven sông được nhà đầu tư ưu ái xuất phát từ quan niệm phong thủy - một trong những yếu tố được quan tâm khi xây nhà của người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng.

Theo quan niệm, một ngôi nhà hợp phong thủy thường gắn liền với yếu tố thủy (nước), bởi nước là cội nguồn của sự phồn vinh, hưng thịnh. Một căn nhà ven sông, ven hồ, ven biển được cho sẽ đem lại nhiều tài lộc cho gia chủ.

Không chỉ tốt cho phong thủy, môi trường sống gần sông nước còn đem lại nhiều lợi ích với sức khỏe. Những căn nhà ven sông sẽ được hưởng không khí trong lành, mát mẻ, dòng nước cũng giúp giảm tiếng ồn, bụi bẩn, do vậy những cư dân sống ven sông sẽ luôn có cảm giác an nhiên, thư thái. Đây là những giá trị ưu việt, đặc biệt trong bối cảnh môi trường thành phố ngày càng bị ô nhiễm.

Thành phố Paris bên dòng sông Seine. Ảnh: Hesam Sanaee

Theo báo cáo của Knight Frank Global Waterfront, nhà ở ven sông cũng là lựa chọn được ưa chuộng. Nhiều thành phố lớn trên thế giới đều nằm cạnh những con sông, đơn cử là các đô thị nổi tiếng như thành phố New York bên dòng sông Hudson, thành phố Melbourn bên dòng sông Yarra hay kinh đô ánh sáng Paris bên dòng sông Seine thơ mộng...

Dự án ven sông tại vùng ven

Ở Việt Nam, các khu đô thị ven sông cũng được ưa chuộng bởi giới thượng lưu. Nhiều dự án bất động sản nằm ven sông Sài Gòn (TP HCM), sông Hàn (Đà Nẵng), sông Hồng (Hà Nội) hay sông Hoài (Hội An)... thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh quỹ đất cạn kiệt, khan hiếm các dự án ven sông ở những thành phố trên, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng về các thị trường vùng ven như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tiêu biểu, tại Quảng Nam, khu vực ven sông Cổ Cò, dự án Rosa Riverside Complex với phân khu Rosa Riverside Villa mới đây thu hút chú ý của nhiều nhà đầu tư. Phân khu này sở hữu vị trí vàng bên sông Cổ Cò, cách hai bãi biển Hà My, Thống Nhất 500m và nằm ở cửa ngõ giao thương của 2 thành phố du lịch nổi tiếng là Đà Nẵng và Hội An.

Lấy cảm hứng về một đô thị Hội An thu nhỏ, các căn villa tại Rosa Riverside Villa được triển khai theo phong cách đặc trưng của những ngôi nhà cổ Hội An với mái ngói âm dương, hoà quyện nét hiện đại và phá cách cho cuộc sống phóng khoáng, tiện nghi. Tuyến phố đi bộ, phố lồng đèn ven sông sẽ mang lại cho cư dân và khách du lịch những cảm xúc mới mẻ và riêng biệt về một đô thị Hội An mới, đan xen tinh tế giữa nét xưa và nay.

Phối cảnh dự án Rosa Riverside Villas.

Tận dụng lợi thế ven sông, chủ đầu tư đã phát triển những tiện ích hạng sang cho cư dân tại Rosa Riverside Villas. Theo đó, các bến du thuyền được xây dựng sẽ giúp nhu cầu đi lại, du lịch của cư dân dễ dàng hơn. Cư dân tại Rosa Riverside Villa có thể di chuyển, vãn cảnh dọc hai bờ sông, hay vào phố cổ Hội An thưởng thức nghệ thuật ẩm thực, các chương trình ca nhạc, bài chòi; đến Non Nước vãn cảnh chùa chiền và ghé bến thuyền dọc sông Hàn mua sắm...

"Rosa Riverside Villas ra đời mang lại dấu ấn cá nhân, đề cao sự riêng tư, góp phần tôn lên giá trị thẩm mỹ và khẳng định vị thế của chủ nhân. Đây sẽ là phân khu sở hữu tiềm năng cho việc phát triển mô hình dịch vụ lưu trú du lịch sinh thái", đại diện dự án cho biết.

