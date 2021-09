Sức hút của bất động sản nghỉ dưỡng tại Nam đảo Ngọc

Thiên nhiên xanh mát, đa dạng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng giúp Nam đảo Phú Quốc nhiều lợi thế để dẫn dắt thị trường bất động sản thời gian tới, theo chuyên gia.

Nghiên cứu mới đây của tờ Business Insider chỉ ra rằng Covid-19 đã làm thay đổi hành vi tiêu dùng của con người. Thay vì chi tiêu cho những món hàng hiệu xa xỉ, dòng tiền đã đổ vào bất động sản. Trong các loại hình bất động sản thì bất động sản ven biển, gắn với du lịch, nghỉ dưỡng giúp tái tạo năng lượng và tinh thần được đặc biệt quan tâm.

Tại Mỹ, theo báo cáo của Norada Real Estate Investments, giá nhà ở bang ven biển Nam California (Mỹ) trong năm 2020 tăng hai chữ số liên tiếp, với giao dịch tăng 80% so với một năm trước đó. Khu Palm Beach thời gian qua cũng đã thu hút hàng tỷ đô bất động sản của các tỷ phú như ông trùm sòng bạc Steve Wynn, tỷ phú phần mềm Larry Ellison, nhà thiết kế Tommy Hilfiger...

Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển của Sun Group tại bãi Kem, Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Ở Châu Á, giới siêu giàu cũng mạnh tay chi từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD để sở hữu những hòn đảo tư nhân làm nơi trú ẩn an toàn trước đại dịch Covid-19. Còn tại Việt Nam, thị trường bất động sản đang bắt đầu chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên, về triển vọng thì Phú Quốc, Ninh Thuận, Nha Trang... vẫn được các chuyên gia đánh giá cao, nhất là khi Covid-19 được kiểm soát thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: "Bất động sản nghỉ dưỡng luôn là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn của người Việt. Thời gian qua, thị trường này có sự tăng trưởng nóng, nhiều khách hàng đầu tư mua đi bán lại và cho thuê có lãi".

Vị này cũng nhận định giá mua bất động sản ven biển gắn với nghỉ dưỡng ở Việt Nam hiện nay tuy có cao hơn bất động sản nhà ở, nhưng so với thế giới vẫn rẻ hơn từ 8-10 lần, hứa hẹn còn nhiều dư địa để phát triển.

Còn trong báo cáo 6 tháng đầu năm về bất động sản biển của Admicro, có tới 55% khách hàng lựa chọn bất động sản Miền Nam, trong đó có Phú Quốc, bởi tiềm năng phát triển của khu vực biển cũng như mục đích nghỉ dưỡng cá nhân.

Hấp lực của Phú Quốc đến từ nhiều lý do như vẻ đẹp thiên nhiên, vị trí địa lý biệt lập và tương lai phát triển của thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà đầu tư, một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến thị trường địa ốc Phú Quốc bứt phá là nguồn cung đa dạng với đầy đủ các loại hình bất động sản, tập trung nhiều ở Nam đảo do tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng.

Tổ hợp dự án bất động sản của Sun Group tại Mũi Ông Đội. Ảnh: Sun Group

Cụ thể, 5 năm trở lại đây, Sun Group liên tục cho ra mắt nhiều dự án bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng tại Nam Phú Quốc. Có thể kể đến những căn biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng được đầu tư theo hình thức timeshare, toạ lạc trên bãi Kem và Mũi Ông Đội như Premier Village Phu Quoc Resort, Sun Premier Village The Eden Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay hay New World Phu Quoc Resort, được quản lý và vận hành bởi những "gã khổng lồ" trong ngành khách sạn thế giới như Accor, Rosewood...

Bên cạnh đó là hệ thống shophouse được quy hoạch bài bản, sở hữu vị trí đắc địa, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, cùng thiết kế độc đáo và linh hoạt trong công năng sử dụng. Shophouse Melodia tại Bãi Kem là những khối nhà 5 tầng rực rỡ sắc màu liền kề những tiện ích dịch vụ hiện đại.

Shophouse Sun Grand City New An Thoi mang âm hưởng kiến trúc Phục Hưng, vừa là nơi kinh doanh đồng thời cũng là chốn an cư. Nằm dưới chân cáp treo Hòn Thơm, Sun Premier Village Primavera lại là phiên bản tiểu Amalfi với những căn shophouse đầy màu sắc, được tô vẽ bằng lớp sơn theming giả cổ, kiến tạo nên một thánh đường của nghệ thuật và giải trí thượng lưu.

Phối cảnh khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence.

Cộng hưởng với những khu shophouse sầm uất là dự án The Hill thuộc khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, tổ hợp những căn hộ hướng biển dành cho bất cứ ai muốn tìm kiếm second home vừa để nghỉ dưỡng, vừa kết hợp kinh doanh homestay hay AirBnB.

Sắp tới, Sun Group tiếp tục giới thiệu ra thị trường loại hình bất động sản chăm sóc sức khoẻ phong cách nhiệt đới lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc. Theo chủ đầu tư, đây là dự án nằm trong quần thể bãi Kem, mang dáng dấp một 'ngôi làng' biệt thự nhiệt đới yên bình được bao phủ bởi 3 tầng thiên nhiên: vườn – rừng – biển, với hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe cao cấp và không gian sống được cá nhân hóa cao độ. "Chúng tôi tin rằng dự án sẽ mang đến cho khách hàng dòng bất động sản ưu việt và đầy hấp lực", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) tiết lộ.

Với nhiều lợi thế sẵn có, theo nhận định của chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ Quốc gia thì, dự kiến, chỉ sau 2-3 năm nữa, bất động sản Nam Phú Quốc sẽ đạt đến con số hàng trăm triệu đồng/m2, vượt qua cả Nha Trang.

Mai Thảo